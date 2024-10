Papp Kristóf: A Fradi legyőzése minden körülmény között bravúr

ZALAEGERSZEG–ÚJPEST

Nem jött jól a Zalaegerszegnek az ETO FC Győr Fehérvár FC elleni 3–1-es szombati győzelme, hiszen így a zalaiak visszacsúsztak a kiesőzónába, azaz nem is lehet más a céljuk, mint vasárnap legyőzni az Újpestet és feljebb kapaszkodni a tabellán.

„Mindenképpen nyerni kell, nincs rajtunk semmiféle plusznyomás emiatt – mondta lapunknak Szendrei Norbert, a ZTE FC 24 esztendős csapatkapitánya, aki a 11. Újpest elleni mérkőzésére készül. – Még csak a kilencedik fordulóban járunk, nem most maradnak bent vagy esnek ki a csapatok, az utolsó játéknapot követően kell megnézni a tabellát. Nagyszerű meccsre számítok vasárnap, hazai pályán jó eredményeink vannak, bizakodó vagyok az Újpest elleni mérkőzéssel kapcsolatban is. Egyértelműen zavar, hogy a játékunk rendben volt eddig is, de nem jöttek a pontok, bár az még inkább zavarna, ha nem lenne jó a futballunk. Keményen dolgozunk, ha így folytatjuk, jóval több pontot szerzünk majd.”

Szendrei Norbert beadásokkal és bedobásokkal is helyzetbe hozhatja zalaegerszegi társait az Újpest ellen (Fotó: Szabó Miklós)

A ZTE megnyerte az utóbbi két hazai mérkőzését (Paks 3–1, Kecskemét 2–1), ám ha az előző négy bajnokiját vizsgáljuk, csupán egy győzelmet aratott, a legutóbbi fordulóban Diósgyőrben kapott ki 2–1-re. Ami pedig az Újpestet illeti, a lila-fehérek jól néztek ki támadásban az idény elején, ám visszaestek, az elmúlt két mérkőzésükön nem szereztek gólt (Diósgyőr 0–0, ETO FC Győr 0–0).

„Ha az utóbbi öt bajnokinkat nézzük, két győzelem és egy döntetlen mellett csak kétszer kaptunk ki, ami máris jobban fest – folytatta Szendrei Norbert. – Az Újpest? Ha stabilan tudunk védekezni és rendezettek leszünk, mi is nullán tarthatjuk. Bízom benne, hogy nem ellenünk szakad meg a lila-fehérek góltalansága…”

A zalai védelemnek nem lesz egyszerű feltartóztatni a Matija Ljujics, Fran Brodic, Horváth Krisztofer támadóhármast, utóbbi ráadásul Zalaegerszegen nevelkedett, meglehet, extra motivációval lép pályára a ZTE Arénában.

PAKS–FERENCVÁROS

Az előző idény ezüstérmese fogadja az aranyérmest: nem szorul magyarázatra, miért a Paksi FC–Ferencváros mérkőzés számít a 9. forduló rangadójának. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a Paks legutóbbi három hazai bajnokiját megnyerte (az Újpestet, a Nyíregyházát és a Puskás Akadémiát is 2–1-re győzte le), míg az FTC Pascal Jansen irányításáva az NB I-ben százszázalékos, borítékolható, hatalmas lesz a küzdelem. És persze az is benne van, hogy valamelyik csapat sorozata megszakad.

„Jól játszott a Ferencváros a csütörtöki Európa-liga meccsen a Tottenham ellen, az egyik, ha nem a legjobb teljesítményt nyújtotta az idényben – tekintett vissza a hazaiak középpályása, Papp Kristóf. – Nálam az egyértelműen gól, amit Varga Barnabástól elvettek les címén, és ha egy nullára a Fradi vezetett volna, talán a végeredmény is másképpen alakul. Hogy egy ilyen találkozó mennyit vehetett ki a játékosokból? Biztosan lesz olyan labdarúgó, aki fáradtabb, ez velünk is előfordult akkor, amikor versenyben voltunk a nemzetközi porondon, ugyanakkor bő kerettel rendelkeznek, biztos vagyok benne, aki lehetőséget kap, rendben lesz. A Ferencváros elleni meccsek előtt mindig nagy a várakozás, mi, játékosok is várjuk ezeket a párharcokat, az pedig mindent elmond az erőviszonyokról, hogy ellenfelünk évek óta uralja a mezőnyt. Ennek ellenére mostanában többször is sikerült győznünk a Fradi ellen, igaz, előfordult, hogy súlyos vereségbe futottunk bele. Szerencsére a pályánk a napokon át tartó esőzés ellenére jó állapotban van, de ha arra van szükség, alkalmazkodunk majd a körülményekhez. Véletlenül senki sem nyer meg sorozatban hat bajnokit, más kérdés, hogy a megnyert találkozókon belül azért lehettek gyengébb időszakai a Ferencvárosnak is.”

Ahogy Papp Kristóf is említette, a Fradi olyan teljesítményt nyújtott a Premier League-ben élcsapatnak számító, igaz, több kulcsemberét pihentető Tottenham ellen, amire lehet építeni, ráadásul az eddigi utolsó bajnokiján Mattheus Saldanha mesterhármasával 3–0-ra megverte az első számú üldözőjének számító Puskás Akadémiát. Mondjuk, a paksiak is erőt meríthetnek az előző heti bajnokijukból: bő negyedórával a rendes játékidő vége előtt még hátrányban voltak a Fehérvár otthonában – ráadásul tizenegyest is hibáztak –, ám Ötvös Bence révén előbb egyenlítettek, majd Windecker József 96. percben esett találatával a győzelmet is megszerezték.

„A Puskás Akadémia is hibátlan mérleggel érkezett hozzánk, sikerült véget vetnünk a sorozatnak, arra készülünk, hogy a Ferencvárost is megállítsuk – folytatta a paksiak harmincegy éves labdarúgója. – Egyértelmű, a Fradi legyőzése minden körülmény között bravúr – de mi más lenne a célunk? A hétvégi bajnoki után újra szünet lesz a bajnokságban a válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzései miatt – mondjuk, ránk vár még a Mezőörs elleni meccs a Magyar Kupában –, nagyon nem mindegy, milyen hangulatban, hányadik helyen megyünk el pihenőre. Az utóbbi időben többször is jól ment, gólt szereztem a Fradi ellen, jó lenne ismét betalálni, már csak azért is, mert ebben az idényben még nincs gólom, ám természetesen a csapat sikere az elsődleges!”

NB I, 9. FORDULÓ

Október 4., péntek

Puskás Akadémia–DVSC 1–0

Október 5., szombat

ETO FC Győr–Fehérvár FC 3–1

MTK Budapest–Kecskeméti TE 3–1

Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK 0–2

Október 6., vasárnap

15.30: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)