NB I: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia

A labdarúgó NB I 10. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén az utolsó helyen álló Kecskeméti TE a harmadik Puskás Akadémiát fogadja. A lila-fehéreknél most mutatkozik be az új vezetőedző, Gera Zoltán. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

ÉRDEKESSÉGEK ♦ Kereken 10 találkozójuk volt az NB I-ben, a mérleg az áprilisi idegenbeli sikerükkel billen a felcsútiak felé: 3 kecskeméti győzelem, 3 döntetlen, 4 Puskás Akadémia-diadal. ♦ Az előző 4 találkozójukból egyik sem lett döntetlen: 2 KTE-győzelem után a legutóbbi 2 összecsapásukat a Puskás Akadémia nyerte (3–0 és 2–1), a felcsútiaktól Nagy Zsolt mindkét meccsen betalált. ♦ Kecskeméten teljesen kiegyenlített a két csapat párharca: a KTE és a PAFC is 2-szer tudott győzni, 1-szer pedig nem bírtak egymással, a gólkülönbség 9–7 a lila-fehérek javára. Érdekesség, hogy a Széktói Stadionban mind az 5 alkalommal mindkét csapat betalált. ♦ A KTE az előző 5 bajnoki meccsén alulmaradt, 2022-es feljutása óta ez a leghosszabb vereségsorozata. A mezőnyben a legkevesebb gólt szerezve (6), a legrosszabb gólkülönbséggel (–8) és a legkevesebb ponttal (5) áll az utolsó helyen. ♦ A pocsék szereplés után nem meglepő, hogy Szabó István vezetőedzőtől megváltak és a helyére a játékosként ferencvárosi ikont, a 97-szeres válogatott Gera Zoltánt nevezték ki. A 45 éves új szakvezető az U21-es válogatottnál 35 mérkőzésen 1.29-es, majd az NB II-es Vasasnál 17 találkozón 1.94-es pontátlagot ért el. ♦ Ha a Kecskemét ismét kikap, akkor beállítja a klub leghosszabb élvonalbeli vereségsorozatát, 2014 májusa és augusztusa között ugyanis egymás után 6 bajnokit vesztett el Bekő Balázs irányításával. ♦ Az FTC-vel azonos pontszámmal álló Puskás Akadémia ugyan a legutóbbi 4 bajnokiján csak 50 százalékosan szerepelt, de a 2 vereségét az előző bajnokság ezüstérmese, majd aranyérmese otthonában szenvedte el. ♦ A KTE mind az 5 pontját a saját pályáján gyűjtötte be, 2 iksz és az ETO elleni győzelme (2–1) után a legutóbb 2 hazai bajnokiját kétgólos különbséggel vesztette el (1–3 az Újpest, majd 0–2 a Nyíregyháza ellen). ♦ A felcsútiak még csak 3-szor léptek pályára idegenben, az újpesti 2–1-es sikerüket egy paksi 1–2, majd az Üllői úti 0–3 követte.



ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



A 10. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA:

15.15: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 1. Paksi FC 9 6 1 2 20–12 +8 19 2. Ferencvárosi TC 7 6 – 1 13–5 +8 18 3. MTK Budapest 9 6 – 3 15–9 +6 18 4. Puskás Akadémia 8 6 – 2 13–8 +5 18 5. Újpest FC 10 5 2 3 15–7 +8 17 6. Diósgyőri VTK 10 4 3 3 9–10 –1 15 7. Nyíregyháza Spartacus 10 3 1 6 13–19 –6 10 8. Fehérvár FC 9 2 3 4 11–17 –6 9 9. ETO FC Győr 8 2 2 4 8–11 –3 8 10. Zalaegerszegi TE 8 2 1 5 9–13 –4 7 11. Debreceni VSC 9 2 1 6 11–18 –7 7 12. Kecskeméti TE 9 1 2 6 6–14 –8 5 AZ NBI ÁLLÁSA