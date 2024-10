NB I: az elbukott kupadöntő óta először találkozik a Ferencváros a Pakssal

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 9. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

PUSKÁS AKADÉMIA FC–DEBRECENI VSC

♦ Éppen 25 bajnokijuk játszottak az élvonalban, és a DVSC 10 győzelméhez képest a Puskás Akadémia csak 6 diadalt ért el, a döntetlenjeik száma pedig 9. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a párharc gólátlaga így is mindössze 2.2 mérkőzésenként.

♦ A Loki az első 12 összecsapásukon veretlen maradt a PAFC-cal szemben (8 győzelem, 4 döntetlen), a rossz sorozatot 2019 tavaszán törték meg a Fejér vármegyeiek (2–0). 2022 májusától viszont a felcsútiak az eredményesebbek a párharcban, hiszen 3 diadal és 3 döntetlen mellett csak egyszer kaptak ki, idén februárban a Nagyerdei Stadionban, amikor Szécsi Márk hajrában elért találatával nyert 1–0-ra a Debrecen.

♦ Tavaly a Magyar Kupa negyeddöntőjében kerültek össze, és vendégként akkor is a felcsútiak győztek (3–1).

♦ A Pancho Arénában 11-szer találkoztak, de csak 4 olyan mérkőzésük volt, amikor mind a két csapat betalált. Idegenben is a hajdúságiaknak ment eddig jobban: 4-szer nyertek – háromszor 1–0-ra, legutóbb pedig 2–0-ra – és 4-szer végeztek döntetlenre. A 3 Puskás Akadémia-siker alkalmával mindig volt duplázó felcsúti játékos: 2019 tavaszán Josip Knezevic (2–0), 2022 őszén az azóta már debreceni Batik Bence (2–1), idén májusban pedig Nagy Zsolt és Komáromi György (4–1). Utóbbi eredmény a párharc rekorddiadala, de hozzá kell tenni, hogy a Loki Christian Manrique kiállítása miatt már a 24. perctől emberhátrányban játszott.

♦ A Puskás Akadémia legutóbb 3–0-ra elbukta a bajnok FTC elleni, idegenbeli rangadóját, de így is őrzi a második helyét. Bajnokin több mint egy éve, a 2023. augusztusi kecskeméti 1–4 óta először kapott ki háromgólos különbséggel.

♦ A DVSC legutóbb ugyanúgy 3–2-re maradt alul otthon MTK-val szemben, mint egy héttel előtte Nyíregyházán, így Máté Csabával a kispadon még nincs pontja. A legutóbbi 5 forduló alapján 3 ponttal utolsó előtti a formatabellán.

♦ A PAFC-nál klubrekord, hogy az előző 7 otthoni NB I-es bajnokiját kivétel nélkül megnyerte (22–5-ös gólkülönbséggel), ezekből 4-et ebben a bajnokságban. Legutóbb a Fehérvárt verte 3–0-ra és az FTC-énél jobb gólkülönbségével (9–2) vezeti a hazai tabellát.

♦ A Loki az előző két házon kívüli bajnokiját ugyan elbukta, de mivel előtte ikszelt Kecskeméten (1–1) és fölényesen nyert Győrben (3–0), így 4 ponttal és 6–7-es gólkülönbségével így is harmadik a vendégtáblázaton.

♦ A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt pénteken letette az állampolgári esküt, így a felvidéki születésű sportszakember sorozatban a 173. NB I-es meccsén, a DVSC ellen először irányíthatja a felcsútiakat magyar állampolgárként.





Hornyák Zsolt a Debrecen ellen már magyar állampolgárként irányítja a Puskás Akadémiát (Fotó: Török Attila)

SZOMBAT

ETO FC GYŐR–FEHÉRVÁR FC



♦ Ez a második legnagyobb múltú vidéki párharc az NB I-ben. Már a 96. meccsük jön, eddig a győriek felé billen a mérleg: 37 ETO-győzelem, 28 iksz, 30 fehérvári siker.

♦ Legutóbb a 2014–2015-ös idényben találkoztak a NB I-ben, akkor a Sóstói Stadionban kétszeri hátrány után 3–2-re a Vidi nyert, majd 2015 márciusában Győrben úgy végeztek 2–2-re, hogy a hazaiak 0–2 után Priskin Tamás révén a 91. percben egyenlítettek.

♦ A máig utolsó tétmeccsükön 2022 márciusában, a Magyar Kupa negyeddöntőjében 0–1-ről Farkas Balázs 93. perces tizenegyesével az akkor még másodosztályú ETO 2–1-re győzött. Azóta a két csapat kerete szinte teljesen kicserélődött, csak a hazaiak jelenleg tartalékkapusa, Ruisz Barnabás és Farkas maradt meg hírmondónak.

♦ Amikor az ETO volt a pályaválasztó mindössze 7-szer tudott nyerni a fehérvári gárda, először 8. próbálkozásra 1975-ben (0–2), majd legutóbb 15 éve, 2009 májusában (1–2). A találkozóik több mint fele – 48-ból 26 – zárult a házigazda győriek sikerével, 15-ször pedig döntetlenre végeztek.

♦ Az idényt 4 vereséggel indító ETO múlt pénteken gól nélküli döntetlent ért el Újpesten, így már 3 forduló óta veretlen (1 győzelem, 2 iksz), feljött az utolsó előtti helyre, de holtversenyben a legkevesebb gólt szerezte, csupán 5-öt.

♦ A Fehérvár vezetésről egy 96. percben bekapott góllal maradt alul odahaza a Pakssal szemben (1–2). Ez a második egymást követő veresége volt, a legutóbbi 6 bajnokijából pedig csak egyet, az MTK ellenit tudta megnyerni (1–0).

♦ Odahaza két elvesztett bajnoki után legutóbb a Paksot már 2–1-re legyőzte a győri csapat, de rosszabb gólkülönbségével még így is utolsó a hazai táblázaton.

♦ A Vidi idegenben még nyeretlen, sőt, egálban a legtöbb gólt kapta, 10-et. A 4 házon kívüli találkozóján a döntetlenek és a háromgólos vereségek felváltva követték egymást. Ha a sorminta folytatódik, most egy újabb iksznek kellene következnie.



MTK BUDAPEST–KECSKEMÉTI TE



♦ A KTE első élvonalbeli időszakában – 2008 és 2015 között – lejátszott 12 meccsük után még teljesen kiegyenlített volt a mérleg, hiszen mindhárom eredménytípus 4-szer fordult elő. Az előző bajnokságban viszont a kék-fehérek már nem kaptak ki a kecskemétiektől (2 siker, 1 iksz), így összesítésben most ezzel a két győzelemmel állnak jobban (6 győzelem, 5 döntetlen, 4 vereség).

♦ A KTE a legutóbbi 5 egymás elleni bajnokijukon képtelen volt legyőzni az MTK-t (2 iksz, 3 vereség), sőt, az előző 9-ből is csak egyszer, még 2014 áprilisában a Széktói Stadionban 3–0-ra.

♦ A kék-fehérek pályaválasztása mellett minimálisan billen a mérleg a fővárosiak felé: 3–3–2. Tavaly augusztusban Hej Viktor hajrábeli átlövésével 1–0-ra győztek a budapestiek, legutóbb, márciusban pedig egy fordulatos meccsen úgy játszottak 2–2-t, hogy Hej ismét betalált – pedig eddig összesen csak 5 gólja van eddig az élvonalban.

♦ Hármas bajnoki vereségszériáját szakította meg debreceni győzelmével az MTK (3–2), és még nem ikszelt az ősszel (4 diadal, 3 fiaskó).

♦ Sorozatban negyedik bajnokiját bukta el legutóbb a KTE a Nyíregyháza ellen (otthon 0–2), és ezzel visszacsúszott a tabella utolsó helyére. Szabó István együttese tavaly szeptember-októberben is zsinórban 4 NB I-es meccset vesztett el, majd a Paks elleni hazai 1–1-gyel vetett véget a negatív szériájának. Sereghajtó pedig legutóbb 2010 őszén, a 3. forduló után, Urbányi Istvánnal a kispadon volt a lila-fehér együttes az élvonalban.

♦ Az MTK a legkevesebb hazai mérkőzést játszotta eddig az NB I-es csapatok közül, csupán kettőt, és a mérlege 50 százalékos: 3–0-ra verte a Nyíregyházát, majd 3–1-re kikapott a címvédő FTC-től.

♦ A KTE mind a 3 őszi idegenbeli bajnokiját elbukta – igaz, rendre csak 1 góllal – és a vendégtabellán is utolsó. Házon kívül az egyetlen gólját Lukács Dániel hozta össze legutóbb Zalaegerszegen.



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Telt ház, több mint 8000 néző előtt rendezik meg az újabb keleti rangadót, amely a 25. élvonalbeli bajnoki lesz a két csapat közös történetében. Eddig minimális különbséggel a nyírségiek állnak jobban, hiszen a mérleg 8 Szpari-győzelem, 9 döntetlen, 7 diósgyőri siker. A gólátlag igen alacsony, még a meccsenkénti kettőt sem éri el (1.9).

♦ A legfelső osztályban legutóbb a 2014–2015-ös kiírásban találkoztak, akkor mindkét összecsapást 2–1-re a Diósgyőr nyerte. A legutóbbi Szpari-siker 2010 májusában, Miskolcon jött össze (1–0).

♦ Tétmérkőzésen legutóbb az NB II 2022–2023-as idényében csaptak össze, előbb a DVTK stadionjában 2–0-s hazai győzelem, majd a balmazújvárosi visszavágón 1–1-es döntetlen született.

♦ Az NB I-ben a nyírségi gárda pályaválasztása mellett elsöprő a hazaiak fölénye, hiszen 6 győzelem és 5 iksz mellett a diósgyőriek mindössze egy vendégsikert tudnak felmutatni. Ez viszont épp a legutóbbi élvonalbeli találkozójukon, 2015 májusában sikerült nekik (1–2).

♦ Ennek a párosításnak az a különlegessége, hogy ebben a bajnokságban a Nyíregyháza meccsein született a legtöbb gól (3.63/mérkőzés), míg a Diósgyőréin a legkevesebb (1.88).

♦ Sorozatban a második, idegenben pedig az első győzelmét aratta Kecskeméten a Nyíregyháza (2–0), ráadásul először nem kapott gólt ebben az idényben. Ezzel együtt még így is a szabolcsiak hálójába találtak be legtöbbször az ellenfelek, összesen 16-szor.

♦ Egymás után az 5. bajnoki találkozóján maradt veretlen a DVTK (3 győzelem, 2 döntetlen) – ez a leghosszabb aktív ilyen sorozat most az NB I-ben. A ZTE ellen 2–1-re megnyert múlt heti találkozón viszont megszakadt egy másik széria: 414 játékperc után újra gólt kapott a borsodi együttes.

♦ A Szpari házigazdaként még veretlen (2 diadal, 1 iksz), az új stadionjában pedig mindkét bajnokiján 3 gólt szerzett.

♦ A Diósgyőr idegenben eddig közepesen teljesített (1 siker, 1 iksz, 1 vereség), viszont a legutóbbi két házon kívüli fellépését megúszta kapott gól nélkül (1–0 Debrecenben, majd 0–0 Újpesten).

VASÁRNAP

ZALAEGERSZEGI TE–ÚJPEST FC

♦ Ez lesz a 92. összecsapásuk a legfelső osztályban, eddig a ZTE 22-szer, az Újpest 48-szor diadalmaskodott, a döntetlenek száma 21.

♦ Az előző bajnokságban 4–4 pontot gyűjtött egymás ellen a két csapat, legutóbb májusban úgy nyert 5–1-re a zalai együttes, hogy a lila-fehérektől Aboubakar Keitát az 59. percben kiállították, Yohan Croizet pedig kétszer is betalált korábbi csapatának. Ez az egerszegiek legfölényesebb győzelme ebben a párosításban.

♦ Zalaegerszegen elég szoros a párharcuk: 15-ször győztek a hazaiak, 15-ször ikszeltek, míg az újpesti sikerek száma 13. A gólok számát tekintve viszont egy hajszállal a fővárosiak állnak jobban (63–64).

♦ A lila-fehérek az előző másfél évtizedben halványan teljesítettek a ZTE vendégeként, hiszen 11 bajnokijukból csak egyet nyertek meg: 2009 szeptemberében 4–1-re. Azóta 5 egerszegi győzelem és 2 remi született a zalai vármegyeszékhelyen. Legutóbb, tavaly decemberben úgy játszottak 1–1-et, hogy a hazaiak Medgyes Sinan révén a 86. percben egalizáltak.

♦ Az előző 4 bajnokijából csak egyet tudott megnyerni a ZTE, így mindössze két pont az előnye a kieső helyen állókkal szemben. A zalaiak a góljaik majdnem felét, 9-ből 4-et, a 61. és a 75. perc között szerezték, viszont a hajrában még egyet sem.

♦ Hiába játszotta az előző két bajnokiját odahaza az Újpest, a DVTK, majd az ETO ellen is csak gól nélküli döntetlenre volt képes. Ezt megelőzően legutóbb több mint 6 éve, 2018 márciusában játszott egymás után két 0–0-t (akkor Pakson, majd otthon az FTC ellen).

♦ A Zalaegerszeg elsősorban otthon erős, a 7 pontjából 6-ot hazai pályán gyűjtött be, de mindig kapott gólt, a mérlege pedig 2 diadal, 1 vereség.

♦ A lila-fehérek legutóbb idegenben 3–1-re nyertek Kecskeméten, ezzel lezárták az 5 meccses házon kívüli vereségsorozatukat. Előtte március végén Pakson tudtak győzni (2–1).



PAKSI FC–FERENCVÁROSI TC

♦ Telt ház előtt, kereken 40-edszer mérkőzik meg egymással bajnokin az előző pontvadászat második és első helyezettje. Eddig a ferencvárosiak több mint 3-szor annyi élvonalbeli találkozót nyertek meg, mint a tolnaiak, az örökmérleg ugyanis 22 FTC-siker, 10 döntetlen, 7 paksi diadal.



♦ Legutóbb, áprilisban az Üllői úton Adama Traoré 89. perces góljával 1–0-ra nyert a Fradi, így megszakadt az a sorozat, hogy 17 egymás elleni tétmérkőzésükön mindig legalább 3 gól született. Az előző 4 bajnokijukat felváltva nyerték meg – rendre az éppen aktuális hazai csapat bizonyult jobbnak.



♦ Érdekesség, hogy az FTC idegenben kevesebbszer – 8-szor – vesztett pontot a Paks ellen (a mérlege 11 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség), mint vendéglátóként, ahol 9-szer nem tudott nyerni ellene (11–7–2). Az atomvárosban az előző két alkalommal egyformán 3–2-re győztek a tolnaiak, előtte viszont sorozatban 4-szer a ferencvárosiak diadalmaskodtak.

♦ A két gárda legutóbb májusban, a Magyar Kupa döntőjében csapott össze és a Paks a 38. perctől emberhátrányban játszva, hosszabbítás után 2–0-ra nyert. Ezzel a tolnai gárda az egyetlen a hazai mezőnyben, amely az előző másfél évben tétmérkőzésen 3-szor is meg tudta verni a Ferencvárost!

♦ A Paksra továbbra is igaz, hogy minden őszi NB I-es meccsén rúgott is és kapott is gólt, az előző 4 bajnokiján pedig egyaránt 3 gól esett – háromszor Bognár György csapata nyert, míg egyszer – két fordulóval ezelőtt – az ETO győzött.

♦ Miközben a Tottenham elleni 1–2-vel a nemzetközi porondon már 6 találkozó óta nyeretlen az FTC, addig az NB I-ben 6 mérkőzés után is hibátlan. Utóbbihoz hasonlóan legutóbb két éve, Sztanyiszlav Csercseszovval rajtolt. Ennél is hosszabb győzelmi sorozattal pedig előtte a 2015–2016-os idényt kezdte, amikor Thomas Dollal a kispadon zsinórban 9 mérkőzést nyert meg az őszi idény elején, majd a 10. körben Felcsúton vesztett először pontokat (0–0).

♦ Az atomvárosiak az előző 5 otthoni bajnokijukat kivétel nélkül 2–1-re nyerték meg, ezekből kettőt még az előző, hármat pedig ebben a kiírásban. Előtte kétszer 1–2-re végeztek, így zsinórban már 7 olyan hazai találkozójuk zárult 3 góllal.

♦ A Fradi még csak két idegenbeli meccsen van túl, előbb 2–0-ra nyert Diósgyőrben, majd 3–1-re az MTK otthonában. Ebben a naptári évben 10 házon kívüli bajnokijából 9-et megnyert és egyedül a DVTK-tól kapott ki még májusban (0–2), amikor már bajnokként lépett pályára.

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 4., péntek

20.00: Puskás Akadémia–DVSC, Pancho Aréna. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

Október 5., szombat

14.30: ETO FC Győr–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Október 6., vasárnap

15.30: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)