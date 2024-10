Megtalálta új stadionja helyét az Újpest – sajtóhír

Az Újpesti Hírmondó értesülései szerint a Fóti úti telephely mellett szól a helyszín megfelelően nagy mérete és jó megközelíthetősége is, hiszen a Rákospalota-Újpest vasútállomás és a 14-es villamos könnyen elérhetővé tenné a stadiont a szurkolók, a sportolók számára is kötött pályán. A terület elég nagy ahhoz, hogy több létesítményt is elbírjon, így ott a stadion mellett a futsalcsarnok is helyet kaphatna.

A lap úgy tudja, az önkormányzat hivatalosan még nem kapott tájékoztatást a projektről, és csak informális csatornákon keresztül értesültek a tervek egyes részleteiről. Forrásaik szerint egyelőre nincsenek konkrét tárgyalások az új stadion építéséről, így még rendkívül sok a nyitott kérdés a beruházás körül.

A lehetséges helyszín a Fóti úton (Fotó: ujpestihirmondo.hu)

Az új stadion ötletéről nyáron beszélt először Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, aki elárulta, hogy három éven belül szeretnék ezt a tervet megvalósítani.

„Azt, hogy kell új stadion, senki sem vitatja. Ha pedig kell, akkor lesz is. Mikor? Három év múlva! Nagyjából egy év lesz a tervezés, és két év a kivitelezés, a 2027-es idény rajtjára tervezzük átadni. És hol lesz? Biztos, hogy Újpest közigazgatási határain belül. Az is lehet, hogy a jelenlegi stadion helyén a Megyeri úton” – mondta akkor az elnök.

A lehetséges helyszínről tehát már akkor is szó esett, de a friss hírek alapján úgy tűnik, nem a Szusza Ferenc Stadion helyén épülhet meg az új létesítmény.