Ratatics Péter: Három év múlva új stadion lesz Újpesten!

Újpest–Fradi vitának készült az utolsó csütörtöki program a Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Sport közös tusnádfürdői sátrában, a Buzánszky Jenő Sportteraszon, ám a közlekedés közbeszólt: Kubatov Gábor FTC-elnök erdélyi repülőgép-járatát törölték, így az Újpest FC új elnökét, Ratatics Pétert és a korábbi remek Újpest-csatárt, a klub főtanácsadóját, Kovács Zoltánt kérdezte Szöllősi György, lapunk főszerkesztője.

„Tudtuk, hogy erősödünk, de nem hittük, hogy ez elég ahhoz, hogy a Ferencváros elnöke ne jöjjön el. És üzenjük Kubatov Gábornak, hogy ha bármikor utazási nehézségei vannak, szóljon nyugodtan, bármikor segítünk neki!...”– kezdte szellemes zrikával a jó hangulatú beszélgetést Ratatics Péter, aki klubelnöki teendői mellett a Molnál továbbra is felső vezetőként dolgozik.

Természetesen kiemelt téma volt, hogy joggal reménykednek-e a lila-fehérek új aranykorának eljövetelében a szurkolók?

„Felelőtlen kijelentéseket nem szabad tennie egy sportvezetőnek, de nagy célok nélkül sem szabad élnünk az életünket – mondta a klubelnök. – Nem szeretnénk elrugaszkodni a földtől, és nem egyik napról a másikra jön a feltámadás, sokat kell dolgoznunk érte. Nem úgy működik a dolog, hogy beleöntjük a pénzt a klubba, és jön magától a siker. De nagy céljaink vannak, és a Molnak tulajdonosként nagyon fontos projektje az újpesti labdarúgás feltámasztása. Nem egy-két idényre szeretnénk a Ferencváros vetélytársa lenni, hanem hosszú távon. Három éven belül el akarunk oda jutni, hogy folyamatosan dobogós csapat legyünk, és európai kupasorozat csoportkörében szerepelhessünk. És utána jöhetnek a még magasabb célok.”

Kovács Zoltán arról beszélt: a Ferencvárosnak is az az érdeke, hogy legyen két nagy klub az országban, tovább éljen a nagy rivalizálás. „Ezerkilencszázkilencvennyolc óta vágyik az újabb bajnoki címre a klub, néhány évig még feltehetően kell, de nem rövid távon gondolkodunk – mondta Kovács Zoltán. – Nagyon tehetséges gyerekeket igazoltunk, és vannak ígéretes akadémistáink, de még nem tartunk ott, hogy rájuk építsünk, talán két év még kell nekik. De bátran be kell tenni a fiatalokat, még akkor is, ha nincsenek készen az élvonalra. De ha nem tesszük be őket, nem lesz meg a motivációjuk, hogy be lehet kerülni a felnőttcsapatba.”

Ratatics Péter elmondta: belső szabályt állítottak fel, amely alapján a játékosok 80 százalékának 30 év alattinak kell lenniük, és közülük legalább minden másodiknak 25 év alattinak.

Az Újpest FC és az UTE egymáshoz közeledéséről is beszélt a klubelnök. „Áldatlan állapot, hogy az egyik újpesti csapat lilában, a másik fehérben játszott, a kerítés két oldalán edzettek a fiatalok, de szinte egymáshoz sem szólhattak. Ezért aztán az első utunk Őze István UTE-elnökhöz vezetett, és ő nagyon nyitott volt arra, hogy rendezzük a kapcsolatot.”

Amikor felvetődött a stadionkérdés, Ratatics Péter nagy bejelentést tett Tusnádfürdőn: „Azt, hogy kell új stadion, senki sem vitatja. Ha pedig kell, akkor lesz is. Mikor? Három év múlva! Nagyjából egy év lesz a tervezés, és két év a kivitelezés, a 2027-es idény rajtjára tervezzük átadni. És hol lesz? Biztos, hogy Újpest közigazgatási határain belül. Az is lehet, hogy a jelenlegi stadion helyén a Megyeri úton.”