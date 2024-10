A Paks győzelmével kialakult a Magyar Kupa 32-es táblájának mezőnye

ÜDV A DZSUNGELBEN – hatalmas molinó köszöntötte Mezőörsön a futballrajongókat (szép számban gyülekeztek a nézők), no meg az NB I-es Paksi FC-t. A felirat nyilván utalhatott a szeptember esőáztatta talajra, és a mostoha időjárási körülmények miatt akkor elmaradt meccsre, de dzsungelviszonyokról szó nem volt, persze, hiszen három nappal a mérkőzést megelőzően Szakács Krisztián szakmai irányításával tökéletesen felkészített pálya fogadta a csapatokat, pedig... A mérkőzés előtti napon ismét csapadékos időjárást jeleztek a meteorológusok, no meg a Bakony-ér is egészen közel csörgedezik a csinos mezőörsi pályától, ezúttal nem kellett tartani attól, hogy elmarad a kupamérkőzés.

Le a kalappal a Ferencvárost verő Paksi FC előtt, ugyanis erős kerettel érkezett Mezőörsre, mi több, a kezdőből csupán a győri kötődésű Windecker József, Ötvös Bence és a legutóbb a Fradinak bombagólt rúgó Osváth Bence hiányzott. Ám itt volt a nagy kedvenc Böde Dániel, aki miatt még Kárpátaljáról is érkeztek szimpatizánsok. A hazai szervezők mindent beleadtak, a mérkőzés előtt a térség kedvenc előadóművésze, Tóth Tünde énekelte a futballpályákról elmaradhatatlan Nélküled című slágert, a kezdőrúgást pedig a negyvenhét éves, korábban Pakson is futballozó, ám a labdarúgópályafutását Mezőörsön befejező Vayer Gábor kisfia, Valter végezte el. Az elmúlt évben a Vasast is megszorongató csapat pedig ezúttal is bátran kezdett, a nyolcadik percben megszerezhette volna a vezetést, ám Vári Barnabás közeli fejesét követően, ha centikkel is, elkerülte a kaput a labda. Az első komolyabb vendéghelyzet a 18. percben Varga Roland előtt adódott, ám hiába vezette egyedül kapura a labdát, az NB I-es múlttal is rendelkező Somogyi Csaba bravúrral védett. A 24. percben változtatni kényszerült Bognár György, ugyanis a szintén győri kötődésű Lenzsér Bence megsérült, s ahogy a lecserélése után elmondta, a korábban műtött térde fáj, de reméli, nincs nagyobb baj. A 25. percben paksi kapufa jelezte, minél előbb döntésre akarja vinni a küzdelmet a vendégegyüttes, egy perccel később pedig már meg is zördült a hazaiak hálója Tóth Barna jóvoltából.

Hat másodperc telt el a második félidőből, újra hazai helyzetnek tapsolhattak a szurkolók, ám Gergely Norbert közelről a kapu mellé bombázott. S ahogy szokott lenni, a kihagyott helyzet megbosszulta magát, négy perc múlva tizenegyesből növelte előnyét a címvédő. Lenzsér Bencén kívül egy másik játékos is kárvallottja lett az összecsapásnak, mégpedig a korábban Pakson gólkirályi címig jutó Simon Attila, a félidőben pályára lépő center tizenhét percig játszhatott, egy ütközés után a térdéhez kapott, rövid ápolás után cserét is kért. A 78. percben végleg megnyugodhatott a maroknyi paksi szurkoló, akkor ugyanis a csereként beálló Gyurkits Gergő talált a hálóba.

A vendégek tehát gond nélkül vették az akadályt, és készülhetnek az október 30-i, Budapest Honvéd elleni mérkőzésre. Noha Bognár György, a vendégek vezetőedzője pihentette a harminchét éves Böde Dánielt, a miatta érkező sokaság így is örült, hogy a mérkőzés után a közelébe kerülhettek, és együtt fotózkodhattak, gratulálhattak a Fradi ellen remek gólt fejelő centernek. 0–3

MAGYAR KUPA

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Mezőörs KSE (megyei I.)–Paksi FC 0–3 (0–1)

Mezőörs, 1200 néző. Vezette: Molnár Attila (Szécsényi István, Aradi József)

MEZŐÖRS: Somogyi Cs. – Gergely (Roll, 83.), Papp Sz., Vári, Zámbó – Molnár T. (Végh T., 59.), Böröczki – Szántó M. (Nagy K., a szünetben), Tóth L., Kerékgyártó – Dávid (Simon A., a szünetben; Kreicz, 63.). Vezetőedző: Bohner Roland

PAKS: Simon B. – Kinyik, Lenzsér (Ötvös, 24.), Silye – Kovács K., Varga R., Mezei, Papp K. (Windecker, 61.) Földi (Horváth K., 72.) – Tóth B. (Pesti, 72.), Zimonyi (Gyurkits, 61.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Tóth B. (0–1) a 26., Tóth B. (11-esből, 0–2) az 50., Gyurkits (0–3) a 78. percben

MESTERMÉRLEG

Bohner Roland: – Az első félidőben tisztességesen helytálltunk, bár voltak lehetőségeink akár az egyenlítésre is, a hatvanadik perc környékén elfáradtunk, és kijött a két csapat közötti osztálykülönbség.

Bognár György: – Nagy koncentrációt igényelt csapatomnak a mérkőzés, nem becsültük le ellenfelünket. A szezonban eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosokat is szerepeltettem, de azért Ötvös Bencét és Windecker Józsefet is pályára küldtem. Készülünk a Honvéd elleni kupameccsre.

A 32-ES TÁBLA PROGRAMJA

Október 29., kedd

20.00: Mezőkövesd (NB II)–Debreceni VSC

Október 30., szerda

12.30: Mosonmagyaróvár (NB III)–ETO FC Győr

12.30: BVSC-Zugló (NB II)–Újpest

12.30: Gödöllő (megyei I.)–Dorog (NB III)

12.30: ESMTK (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)

12.30: Tarpa (megyei I.)–Iváncsa (NB III)

12.30: Karcag (NB III)–Kecskeméti TE

12.30: Balatonalmádi (megyei I.)–Kisvárda (NB II)

12.30: Szentlőrinc (NB II)–Zalaegerszeg

17.00: Ajka (NB II)–Nyíregyháza

18.00: Tatabánya (NB II)–Puskás Akadémia

18.00: Szeged-Csanád GA (NB II)–MTK Budapest

18.30: FC Sopron (NB III)–Soroksár (NB II)

20.00: Fehérvár FC–DVTK

Október 31., csütörtök

12.30: Tiszafüred (NB III)–Ferencváros

Még nincs pontos időpontja

Budapest Honvéd (NB II)–Paks