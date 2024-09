NB I: rutinos kapust szerződtetett a Fehérvár

A reggeli órákban írtunk arról, hogy ma legalább két poszton változhat a Fehérvár kerete, Nagy Gergely szerződtetését pedig már délelőtt be is jelentette a klub. A rutinos kapus 155 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött érkezik a székesfehérvári csapathoz.

A Fehérvár hamarosan egy távozót is bejelenthet. Vasárnap már idéztük a Rapid Bucuresti elnökét, Viorel Moldovant, aki elmondta, hogy megszerezték a klubtól a norvég középpályást, a 24 éves Tobias Christensent. A fehérvári együttes nem kommentálta még a bejelentést, de a hírek szerint a középpályás már orvosi vizsgálatra is elutazott Bukarestbe, és azért is várható ma bejelentés, mert Romániában hétfőn zárul az átigazolási időszak.

A vételáráról is megjelentek különböző, egymásnak ellentmondó találgatások, információink szerint egymillió euró környékén alakulhat a végeleges kivásárlási ár. Christensen a Fehérvár FC legértékesebbnek tartott játékosa jelenleg – a Transfermarkt becslése szerint – 1.5 millió euróval (Kalmár Zsolttal holtversenyben).

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Danyiel Kivinda (ukrán, SZK Dnyipro-1 – Ukrajna), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Ivan Milicevic (horvát-bosnyák, AE Kifisziasz - Görögország, szabadon igazolhatóként), Nagy Gergely (PASZ Jannina, Görögország – szabadon igazolható)

Kölcsönbe érkezők: Holender Filip (magyar-szerb, Vasas FC), Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, legutóbb kölcsönben Újpest FC), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Ominger Gergő (Puskás Akadémia), Szabó Bálint (Paksi FC)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Yves Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Ekbauer Tamás, Lakatos Kristóf, Lakatos Dávid, Virágh Milán

Kiszemeltek: –

Távozók: Berki Marcell (Kecskeméti TE), Bese Barnabás (Újpest FC), Fiola Attila (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Gergényi Bence (Újpest FC), Hangya Szilveszter (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál, Uniao Torreense – Portugália), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Újpest FC, kölcsönbe)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tobias Christensen (norvég, Rapid Bucuresti – Románia)