Fehérvár FC: ma két bejelentés is jöhet – NS-infó

Korábban már jeleztük, hogy kapusposztra a legutóbb Görögországban szereplő, jelenleg szabadon igazolható, 30 éves Nagy Gergelyt szerződtetheti a Fehérvár FC. Úgy tudjuk, a kapuvédő hétfőn már Pető Tamás vezetőedző csapatával készül és be is jelentik az érkezését.

Ugyanakkor hamarosan egy távozót is bejelenthetnek. Vasárnap már idéztük a Rapid Bucuresti elnökét, Viorel Moldovant, aki elmondta, hogy megszerezték a Fehérvártól a norvég középpályást, a 24 éves Tobias Christensent. A fehérvári klub nem kommentálta még a bejelentést, de a hírek szerint a középpályás már orvosi vizsgálatra is elutazott Bukarestbe, és azért is várható ma bejelentés, mert Romániában hétfőn zárul az átigazolási időszak.

A vételáráról is megjelentek különböző, egymásnak ellentmondó találgatások, információink szerint egymillió euró környékén alakulhat a végeleges kivásárlási ár. Christensen a Fehérvár FC legértékesebbnek tartott játékosa jelenleg – a Transfermarkt becslése szerint – 1.5 millió euróval (Kalmár Zsolttal holtversenyben).