Kubatov Gábor: Az eredmények jók, de ahogy a játék kinéz, az borzalmas

Az ulloi129.hu élőben tudósított az eseményről, s mint beszámolójukban olvasható, számos téma szóba került, mint például a Bajnokok Ligája, az Európa-liga, a szponzorok, az edzők, az igazolások, a célok, a tervek. Az ankét elején az a kérdés érkezett a szurkolóktól, hogy várható-e tőkeerős szponzor érkezése.

„A szponzorokon dolgozunk, a Gazpromon is, de a jogászok szerint nem lehet – válaszolta Kubatov Gábor, a klub elnöke. – Én bevállalnám, mert ha egy cég olyan sok pénzt keres Magyarországon, az a helyi ügyeket segítheti. Volt bennük némi nyitottság, főleg amikor kiszálltak a BL-ből, a német fociból, de úgy tűnik, ez egyelőre nem megy. A meglévő szponzorokat igyekszünk kiszolgálni minél jobban.”

Az elnök ezt követően beszélt a mutatott játékról és a csapat vezetőedzőjéről, Pascal Jansenről is.

„A pályán látható játék lehetne jobb, a jelenlegi sz.r, van a mondás, hogy jó játékkal nyerni könnyű, na de sz.rral... Az eredmények jók, de ahogy a játék kinéz, az borzalmas. A regionális riválisaink mind bejutottak a BL-be, azt hittem, hogy megbolondulok, de a végén csak az jön ki, hogy a matek dönt a legtöbbször. Néha megtörténik, hogy nem, mint 95-ben vagy Rebrovval. (…) Beszélnék a körülményekről is, mert sokan azt ordítják, hogy edzőt kellene cserélni. Nem vagyunk ijedősek, de Sztankovics távozására nem voltunk jól felkészülve, jött, hogy van egy ajánlata, csak akkor marad, ha megadjuk. Volt egy kivásárlási ára, azt megkaptuk, stábért ilyen jó pénzt nem kaptunk soha. Tárgyaltunk németeknél, olaszoknál dolgozó edzőkkel is, Pascalt is kerülgettük, az első tárgyalás után még azt mondta, hogy nem, mert vannak más lehetőségei, de végül őt választottuk, és szerintem a legjobb választást hoztuk. Azt elmondhatjuk, hogy Rebrov volt a legjobb edzőnk az utóbbi években, de ha a statisztikáit megnézzük, akkor az eleje nála is nagyon rosszul nézett ki. Nála és most Pascalnál is rendszert játszunk, amit még tanulnak a játékosok – tette hozzá Kubatov, aki még a szerb edzőt illetően elárulta, nem gondolta, hogy itthagyja a Ferencvárost. – Sztankovics olyan esküt tett, amit életemben nem hallottam. És megkajáltam. Édesapám a szerbek környékéről származik, és megéreztem benne a véremet is. Aztán ugyanígy elment Moszkvába.”

Majd reagált arra is, hogy Dibusz Dénesért érkeznek-e ajánlatok: „Dénesre volt ajánlatunk, de ő okos gyerek, közgazdász. Volt egy francia ajánlata, megkérdezte, hogy ott mennyi az adó, a lakásbérlés, az élet. Kijött neki, hogy 1500 euró pluszért nem mozgatja a családját, emellett van vele egy hosszútávú megállapodásunk, és jól is érzi magát, szerintem már nem is kellene neki mozognia.”

Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója pedig arra válaszolt, jöhetnek-e még új játékosok.

„Van még, ahol nyitott az átigazolási időszak, ilyenkor vannak vasak a tűzben, de nem elég csak a klub vagy a játékos szándéka, egybe kell ezeknek esnie – árulta el, és szintén szót ejtett a vezetőedzőről és a csapat játékáról. – Amikor Pascalt kiválasztottuk, akkor szempont volt a támadófutball, de ehhez idő kell, az edzőcsere nem volt optimális időpontban. Azonban azt is látni kell, hogy nem lehet az NB I-ben és a nemzetközi meccseken más-más csapatot felállítani, itthon is gyakorolni kell azt, amit nemzetközi szinten játszani szeretnénk, ott nem lehet ész nélkül felmenni a pályára.”

Szó esett még arról, hogy a klub a Bajnokok Ligáját tűzi ki célul, de a háttér inkább az Európa-ligára alkalmas, amelyben viszont szeretnének továbbjutni.

„Minden évben a BL-t tűzzük ki célul, ha nem így tennének, akkor a kisebb kupákba sem jutnánk be, reálisan nézve más játszótér, a hátterünk pedig az Európa-ligára jellemző. De most itt is már nyolc meccsünk lesz, komoly ellenfelekkel, ez is nagy siker. A költségvetésben nem tervezünk a BL-pénzekkel, ha az bejönne, annak csak örülünk. A szezonban meg szeretnénk nyerni a bajnokságot és a kupát, az El-ben pedig szeretnénk olyan helyezést elérni, hogy a ligaszakaszból továbbmehessünk. Ez reális cél” – mondta el a vezérigazgató.