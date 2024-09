Fehérváron köthet ki a legutóbb Görögországban védő Nagy Gergely

Az Angliába szerződő Tóth Balázs utódlásán dolgozó Fehérvárnak korábban volt egy német jelöltje a posztra, ám a legfrissebb értesüléseink szerint a legutóbb Görögországban, előtte itthon Győrben, Dunaújvárosban, a Paksi FC-ben és a Vasasban is futballozó, jelenleg szabadon igazolható Nagy Gergely érkezhet. A napokban be is jelenthetik az igazolást.

Nagy először 2020 telén igazolt Görögországba (Lárisza), majd két paksi idényt követően újra kiszerződött: előbb a Lamia, majd a PASZ Jannina kapusa volt – utóbbitól júliusban távozott.

A napokban a görög sajtóban arról lehetett olvasni, hogy az élvonalbeli OFI Kréta is lecsaphat Nagyra, miután minden bizonnyal – fegyelmi okokból – megválik svájci-dominikai kapusától, Noam Baumanntól.