Brazilos Fradi-siker – Deák Zsigmond jegyzete

Nem vagyok a statisztikák foglya, úgy vélem, a múltbéli meccsek ritkán határozzák meg a maiak kimenetelét, maradjunk annyiban, a labdarúgó NB I jelenlegi állása alapján igazi csúcsrangadónak ígérkezett a címvédő Ferencváros és a listavezető Puskás Akadémia Üllői úti összecsapása. Mint ismert, a Fradinak megint a nemzetközi poronddal (ezúttal az Európa-liga főtáblájával) kell összehangolnia a hazai szereplést, most épp az Anderlecht és a Tottenham között félúton, míg a felcsútiakat egy paraszthajszál választotta el a Fiorentina elleni bravúrtól a Konferencialigában. A pillanatnyi forma érdekes módon inkább a vendégek mellett szólt, a zöld-fehérek úgy érték el részcéljaikat, hogy nem játszottak igazán jól, legutóbb Brüsszelben sem brillíroztak. És egy óráig most sem, jellemző, hogy a fanatikus B-közép részéről a szünet előtti legnagyobb ünneplést a kezdőrúgást elvégző hároméves Gyurika, valamint az árvízi védekezés klub által meghívott hősei (katonák, katasztrófavédők, rendőrök, vízügyi szakemberek) kapták. A Puskás kapusának, Pécsi Árminnak nem akadt védenivalója az első félidőben, a másik oldalon Dibusznak annál inkább, Levi szabadrúgását például bravúrral tolta a kapufára.

Egyébként lüktető volt a játék, amelyben a felcsútiak tűntek élénkebbnek, hogy ne mondjam, jobbnak.

Ekkor még senki sem sejtette, hogy újabb negyvenöt perc elteltével a hazai publikum felállva, vastapssal köszönti az övéit. Jellemző, hogy nagyjából egy óra elteltével hármas cserével nyúlt bele a meccsbe Pascal Jansen vezetőedző, s enyhén szólva bejött neki. Ugyanis mindhárom ferencvárosi találatot az újonnan beállók hozták össze, Kehinde két gólpasszt adott Saldanhának (másodszor Pécsi hibáját kihasználva), Zachariassen egyet, a nemrég igazolt brazil pedig negyedóra alatt mesterhármast vágott. A csütörtöki Európa-liga-mérkőzésre a Fradi és a Tottenham is 3–0-val hangolt, igaz, előbbi a Puskást, utóbbi a Manchester Unitedet verte meg… Persze kinek mi adódik. Saldanha elképesztő játékkedve, gólérzékenysége a továbbiakban is jól jöhet, de azért ne feledjük az első órát, amikor ennek a sima sikernek még nyomát sem láttuk. Az Anderlecht elleni szenvedés mindenesetre zárójelbe került, s a ferencvárosi remények szerint a „saldanhai” teljesítmény kitart majd csütörtökig, a londoni sztárvendégek ellen is.