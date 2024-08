Gól nélküli döntetlent játszott otthon a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

3. FORDULÓ

Topolyai SC–Szpartak Szubotica 0–0

Topolya, TSC Aréna, V.: Sz. Jovanovics.

Topolya: Ilics – Petrovics, Djordjevics, Sztevanovics, Vlalukin – Djakovac – Pantovics, Sztanics, Banjac, Miloszavljevics – Pejics. Vezetőedző: Klafuric dékán

Szpartak: Vulics – Csalaszan, Bogicsevics, Mijailovics – Vitorovics, Lukics, Leonardo, Babics – Bijelovics, Tomovics, Todoroszki. Vezetődző: Milos Kruscsics.!

Egy győzelem és egy vereség után döntetlent játszott a Topolyai Sport Club a szerb Szuperliga harmadik fordulójában: a TSC Arénában a szabadkai Szpartak vendégeskedése gólnélküli döntetlennel ért véget. Az első félidőben a vendégek igen jól lezárták a területeket, sok esetben tíz emberrel védekeztek, így a TSC-nek nem sikerült veszélyes helyzetet kialakítani.

A vendégek ellentámadásokra építették, s Veljko Ilicsnek több bravúrt is be kellett mutatni, hogy csapata ne kapjon gólt, egy esetben, a 38. percben pedig a kapufa segítette ki a hazaiakat, ugyanis Todoroszki a jobboldali szabadrúgást nem adta be, hanem a bal alsóba szerette volna csavarni, azonban a labda a bal kapufán csattant.

A második félidő elején magasabb fokozatba kapcsolt a Topolya, aminek az ötödik percben egy kapufa lett az eredmény: egy tetszetős baloldali akció végén Ifet Djakovac futtából lőtt, a lövése pedig, amit a vendégek kapusa csak szemmel követett, a bal kapufán csattant. A folytatásban is veszélyesebbek voltak a hazaiak, de igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk. A hajrában a vendégeknek még volt egy helyzetük Todoroszki révén, de az ő lövése célt tévesztett, így a két szomszédos község együttesei egy-egy ponttal gazdagodtak. A TSC három forduló alatt négy pontot gyűjtött, s a szerb Szuperliga középmezőnyéhez tartozik.

A következő fordulóban a Topolya ismét saját közönsége előtt lép pályára, de vendégként, ugyanis az újvidéki Vojvodina a pályafelújítás miatt Topolyán játssza a hazai mérkőzéseit, s a negyedik fordulóban Vojvodina–TSC mérkőzést rendeznek.