Fogadáskészítővel kötéstiltás nélkül is kombinálhatod a fogadási lehetőséget az NB I-es meccseknél a Tippmixprón!

Remekül indította az NB I 2024/25-ös szezonját az MTK, amely a ZTE és a Nyíregyháza elleni találkozóját is kapott gól nélkül nyerte meg: előbbit 1-0-ra múlta felül, majd a Nyíregyháza ellen 3-0-s győzelmet aratott. A fővárosiak négy góljából három is a második játékrészben született, és a többi élvonalbeli találkozót figyelembe véve is hasonló arányt figyelhetünk meg a találatok eloszlásának tekintetében: az első két forduló 11 meccsén (a nyitófordulóból a DVSC – FTC mérkőzés halasztásra került) 28 gól esett – ez 2,54-es átlagnak felel meg -, ezek közül 20 a második félidőben.

Ugyancsak jól rajtolt a Puskás Akadémia: előbb az Újpestet, majd a ZTE-t győzte le 2-1-re, és hasonlóan az MTK-hoz a Fejér megyeiek is négy góljukból hármat a második játékrészben szereztek. Hornyák Zsolt együttese a hétvégi fordulóban azt a Nyíregyházát fogadja az Ararat-Armenia elleni EKL-selejtezőt követően, amely győzelemmel tért vissza az élvonalba, ám a második körben már alulmaradt az MTK ellenében.

Érdekes párharc vár az átalakulóban lévő Újpestre is – immár a St. Gallen együttesébe távozó Csoboth Kevin nélkül: a negyedik kerületiek vezetőedzőjének korábbi csapata, a Fehérvár látogat a lila-fehérek otthonába. Bartos Grzelak együttese egyelőre nem tudott pontot szerezni az idei szezonban, a Puskás Akadémia és a Paks ellen is 2-1-re kapott ki, ebből a hat találatból pedig öt született a második félidőben. A Fehérvár elleni találkozó jó alkalom lehet a javításra, hiszen a vendégek 2021 januárja óta nem tudtak győzni a Megyeri úton, ráadásul a Fehérvárnak a héten már az EKL-selejtezőben is jelenése van az Omonia Nicosia otthonában.

A címvédő FTC a héten már pályára lépett a Midtjylland elleni BL-selejtező első mérkőzésén – a zöld-fehérek 2-0-s vereséget szenvedtek Dániában, így nehéz helyzetből várják a jövő héten esedékes visszavágót -, hétvégén pedig már a Diósgyőr otthonában van jelenése. A zöld-fehérek a második körben léptek először pályára a hazai élvonalban, és Adama Traore góljával otthon is tartották a három pontot a Kecskemét ellen: a mali támadó remek formában kezdte a szezont, négy meccsen négy gólnál jár. A Diósgyőr eddigi két meccsén potyogtak a gólok, mindkétszer pontosan négy találat született, viszont a miskolciak eddig egyetlen pontot tudtak csak szerezni.

Diósgyőr–FTC – Az FTC nyer, Adama Traoré szerez gólt és legalább 4 gól lesz a mérkőzésen

