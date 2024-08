ETO: „Ebből föl kell állnunk, képesek vagyunk a bennmaradásra!”

Farkas Balázs szerint kaotikusra sikerült a második játékrész.

„Úgy gondolom, hogy az első félidőben felvettük a versenyt a Debrecennel, és kialakítottunk több lehetőséget is, amelyekből gólt szerezhettünk volna. Sajnos ez most bennünk maradt. A második félidőre egy másik Debrecen jött ki a pályára, és az első kapott gól egy kicsit megtörte a csapat lendületét, illetve a csapatot is. Ettől függetlenül nem szabad ennyire összeesni, és kapni még két gólt az első után.”

Videónkban elárulja, csereként mi volt a feladata; hogy mennyire van még messze az ETO-tól az NB I-es szint (Borbély Balázs vezetőedző szerint még nem érték el), de beszél arról is, milyen volt annak a mérkőzésnek a hangulata, amelyet 9 éve várt már Győr városa.

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

ETO FC Győr–Debreceni VSC 0–3

Győr, ETO Park. Vezette: Bognár Tamás

Gólszerző: Domingues (55.), Bárány (60.), Silue (84.)

