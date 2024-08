Dibusz Dénes a szülővárosa díszpolgára lett

„Minden ember életében a gyerekkor nagyon meghatározó. Ez nálam is így volt, így mindig nagy örömmel gondolok vissza az itteni élményekre, emlékekre, amikor átlépem a város határát – idézi a fradi.hu Dibusz Dénes köszönőbeszédét a Baranya vármegyei kisváros vasárnapi testületi üléséről, az ünnepélyes díjátadóról. – Annyira kedves számomra ez a város, hogy nehéz szavakba önteni. Ha nem az iskolában vagy nem otthon voltam, akkor nem kellett sokat keresni, mert a focipályán fociztam. Szerencsére kifizetődött, hogy elég sok időt töltöttem ott. Ez a karrier nagyon sok áldozattal járt a szüleim részéről, úgyhogy most is szeretném megköszönni édesanyámnak és édesapámnak, aki már sajnos nem lehet itt velünk.”

Dibusz óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy díszpolgárrá választották, és ígéri, azon lesz, hogy a következő években is olyan eredményeket érjen el, amelyekkel öregbítheti Sellye jó hírét.

Az FTC-vel hét magyar bajnoki címet, négy Magyar Kupát, két Szuperkupát és egy Ligakupát nyerő Dibusz Sellyén kezdte labdarúgó-karrierjét, és 12 éves koráig élt családjával életvitelszerűen a Pécstől mintegy 50 kilométerre található városban, onnan került később a Pécsi Góliát FC-hez.