Dénes Vilmos: Először az futott át az agyamon, hogy tényleg bement?

„Átszakadt bennem egy gát, vártam már az első NB I-es gólomat, hiszen jól játszottam a korábbi meccseken is. Amikor berúgtam, először az futott át az agyamon, hogy tényleg bement? Amikor realizáltam, akkor nagyon örültem neki” – mondta az NSO Tv-nek Dénes Vilmos, aki videónkban részletesebben is felidézi a Fehérvárnak lőtt gólját.

A ZTE 19 éves támadója arra is reagál, hogy ő lett meccs embere a Nemzeti Sportnál, valamint Márton Gábor véleményére is, aki úgy látta, elfáradt a fiatal játékos, ezért is cserélte le a 78. percben. Emellett elmondja, mennyire fáj nekik, hogy ismét a hosszabbítás perceiben hullajtottak el pontokat.