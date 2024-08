Kovács Patrik góljával a 95. percben egyenlített a Fehérvár

NB I

4. FORDULÓ

Fehérvár FC–Zalaegerszegi TE FC 1–1 (Kovács Patrik 90+5., ill. Dénes V. 54.)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2763 néző. V: Káprály

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Parádés tíz perc a Fehérvár FC-től! A ZTE FC elleni mérkőzés elején a nemzetközi porondtól a hét közben búcsúzó Vidi letámadott, pontos passzokkal játszották meg egymást a labdarúgók, szép akciókat vezettek − és a harmadik percben megszerezhették volna a vezetést, Tobias Christensen hatalmas lövése után a labda a lécen csattant, Gundel-Takács Bence, a vendégek kapusa csupán szemmel követhette az eseményeket, szerencséje volt.

Mindamellett nem unatkozott, sőt, a hazai játékosok lőttek, amint megtehették, jellemző a Vidi fölényére az ebben a periódusban regisztrált 70:30-as labdabirtoklási arány, a ZTE csak ritkán jutott el a fehérváriak tizenhatosáig. A ciprusi Omoniával szemben elveszített Konferencialiga-selejtezős párharcot követően Pető Tamás, a piros-kékek vezetőedzője kritikusan fogalmazott játékosai teljesítménye kapcsán, meglehet, a szigorú szavak jótékony hatást váltottak ki. A sokat és szabadon mozgó Christensen ragyogóan irányított, mert bár a center mögött futballozott, valójában bejátszotta az egész pályát. Fél órát vártak a zalaegerszegi szimpatizánsok – lehettek vagy ötvenen –, hogy kedvenceik eltalálják Tóth Balázs kapuját, igaz, Dénes Vilmos lövése után az oldalhálóbban akadt el a labda. Ez a helyzetecske jelezte, a ZTE kezd kiszabadulni a hazai szorításból, a 33. percben Kiss Bence távoli lövését bravúrral védte Tóth Balázs. Egyre bátrabban futballoztak Márton Gábor vezetőedző játékosai, ebben az időszakban a szélső hátvédek rendre előre mentek, csupán a három belső hátvéd biztosított. Nem tudni, mitől esett vissza a Fehérvár játéka, vélhetően nem csupán az erő fogyhatott el, vagy a ZTE taktikájára nem tudtak kellőképpen reagálni a hazaiak.

Dénes Vilmos szerzett vezetést a ZTE-nek (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő úgy kezdődött, mint az első. A Fehérvár FC birtokolta többet a labdát az ellenfél térfelén, s ha lövésre kínálkozott lehetőség, Tobias Christensen megtette. A ZTE azonban öt perc után változtatott, nem várt fél órát, mint az első játékrészben, zárt védekezésből indulva kontrázott, aminek eredményeként a 19 éves Dénes Vilmos szemfüles gólt rúgott. A sors fintora, hogy mielőtt a Fehérváron is nevelkedő csatár betalált, az ős zalaegerszegi Bedi Bence – a nyáron igazolt onnan a Vidihez – hatalmasat hibázott.

Harcoljatok! − harsogta a hazai B-közép, pedig azzal nem is volt baj, a gondok az egyéni képességekben, a játéktudásban keresendők, no meg abban, hogy a ZTE jól felkészült a vasárnap délutáni meccsre. Okosan, szervezetten, zártan, szinte hiba nélkül védekeztek a zalaiak, s az 5–3–2–es rendszer nem adott területet a gyors hazai csatároknak, s hiába birtokolta többet a labdát a Fehérvár, a kapu előterében elfogyott a tudomány, pedig nyomott rendesen, Holender Filip még a kapufát is eltalálta.

A hajrára már az erő is elhagyta a hazai együttest, a szerencse és Kaprály Mihály játékvezető viszont nem, az utolsó pillanatban Kovács Patrik egyenlített. Emlékezhetünk, ő szépített az előző fordulóban Újpesten 0−4 után, s augusztusban még csak a 17. életévét töltötte be.