NS-jótékonyság: az FTC 10 millió forinttal segített a Bethesda Gyermekkórháznak

„Váratlan helyzetben elképesztő gyors segítség. A nagy melegben fellépő műtőklimatizálási problémánkat a közösség erejével és fenntartónk segítségével sikerült megoldani!” – kezdte pénteki Facebook-bejegyzését a Bethesda Gyermekkórház.

Mint írták: a kánikula okozta működési nehézségekre a Magyarországi Református Egyház, a kórház fenntartója azonnal reagált, rendkívüli segítségként kifizeti az elromlott klímaberendezés teljes szerelési költségét. Hozzátették: a Ferencváros sportolóinak és dolgozóinak 10 millió forintos segítségével pedig egy csapásra megoldódott azon helyiségek klimatizálásának finanszírozása, ahol ez még sürgősen szükséges.

„Egy névtelenségét kérő, kiemelt nagy összegű adományozónknak, az összefogásban résztvevő számtalan támogatónknak és a cégek felajánlásának köszönhetően még nagyobbat álmodhatunk és azon helyiségek is sorra kerülnek a klimatizálásban, melyeket nem is remélhettünk. A sürgősségi várakozó, a sebészeti betegőrző kórterem, a neurológiai betegfogadó tér, ADHD ambulanciánk vizsgálója, génterápiás kórtermünk és az otthonlélegeztetési alváslabor klimatizálása is megoldódik a következő hetekben” – olvasható még a posztban.