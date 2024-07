Marquinhos: Csak akkor távozom, ha azzal a Fradi is jól jár

A Ferencváros elleni súlyos vereség után Craig Harrison vezetőedző nem tartott sajtótájékoztatót, mondván, nem kötelező… A walesi együttes angol trénere ehelyett a játékosok számára fenntartott „vegyes zónában” beszélgetett, a korábbi Middlesbrough-futballista elmondta: az ötgólos vereség ellenére büszkén indulhatnak haza. „Csalódott vagyok, hiszen senki sem szeret kikapni, főleg nem öt góllal – kezdte Craig Harrison. – De így is büszke vagyok a játékosok hozzáállására. Profiként, sokat dolgozva futballoztak a budapesti összecsapáson. A Ferencváros igazolta, mennyire jó csapat, bánhatjuk az első harminc percet, el kell ismerni, a rivális nagyon ránk jött ebben a periódusban. Elképesztő volt a hazaiakat jellemző intenzitás és támadószellem.” A kedden a Park Hallban 20 órakor kezdődő visszavágóról elmondta, nem lehet más céljuk, mint a győzelem. Hazai pályán az ötgólos hátrány ellenére beleadnak mindent, a Groupama Arénában is szerezhettek volna gólt. „Úgy kell nekifutnunk a visszavágónak, mintha az első meccs nem is lett volna. Nem lehet más célunk, mint a második meccsen legyőzni a Ferencvárost. Meg kell próbálnunk a lehetetlent, és bár az öt gól nagyon sok, gyakorlatilag felesleges a továbbjutásról álmodozni, ettől még nyerni igenis lehet hazai környezetben. Már csak azért is, mert már a jövőre gondolok, a győzelem értékes pontokat hoz a nemzetközi színtéren, ami a besorolásunkat is befolyásolja.”