Három gólt lőve győzött a Ferencváros felkészülési mérkőzésen

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROS–NK ISTRA 1961 (horvát) 3–1 (2–0)

Lienz.

Ferencváros: Dibusz (Varga Á., 91.) – Botka (Aaneba, 61., Makreckis, 91.), Knoester (Raul Gustavo, 91.), I. Cissé (Abena, 80.), C. Ramírez (Civic, 91.) – Esiti (A. Traoré, 72.), Tóth Alex (Maiga, 91.), Loncar (Katona Bálint, 91.) – Ben Romdan (Owusu, 72., Bassey, 91.), Pesics (Kodro, 91.), Kehinde (Szevikjan, 91.). Vezetőedző: Pascal Jansen

NK Istra: Majkic (Coric, 23., Paus-Kunst, 91.) – Calusic, Maresic, Valincic – Lisica (Cuic, 61.), Facchinetti (Ivanisevic, 61.), Petruszenko (Blagojevic, 61.), Kadusic – Vuk, Filet (Fago Lawal, 91.), Jaganjac. Vezetőedző: Paolo Tramezzani

Gólszerző: Pesics (49., 60.), Bassey (99.), ill. Ivanisevic (78.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Ferencváros egy négy, egyenként harmincperces játékrészből álló mérkőzésen csapott össze a horvát Istrával, ragyogó időben, gyönyörű környezetben. Kezdett Alekszandar Pesics is, aki az első percben kihagyott egy ziccert. A szerb csatár tavasszal kikerült a keretből, de azt nyilatkozta akkor, nem akarja elhagyni a Fradit.

Az első „negyedben” ütközött egy szöglet után a horvát kapus, Lovro Majkic és Ibrahim Cissé, előbbi húzta a rövidebbet, le is kellett cserélni őt. Mezt cserélt a magyar bajnok az első ivószünetben, mert nehéz volt megkülönböztetni a két csapatot. Cissé folytatta, mesteri szerelése után alakult ki egy újabb helyzet, de rosszul célzott az ötös elől Tosin Kehinde.

A rövid pihenő után Kehinde hagyott ki egy hatalmas ziccer, majd Pesics sarkazása után Mohamed Ali Ben Romdan lőtt az ötös jobb sarkáról a két méternél is magasabb Marijan Coric kapusba. A következő helyzetet már nem rontotta el a Fradi, Kehinde önzetlen passzát Alekszandar Pesics gólra váltotta – miként a 60. percben Ben Romdan indítását is, Tóth Alex szép szerelése után.

2–0!

Owusu és Adama Traoré is beállt a nagyszünetet követően, a horvát csapat is cserélt párat, és ebből ők jöttek ki jobban, ha szerencsével is, de szépített a fiatal kanadai U20-as válogatott középpályás, Jovan Ivanisevic. 2–1!

Sorcserék következtek a következő szünetben, Fortune Bassey szép góllal jelezte, hogy jó formában van (3–1), de jobban játszott ekkor a magyar csapat, a levegőben lógtak az újabb gólok.

És ott is maradtak, de három egyre nyert így is a Ferencváros, amelynek a következő ellenfele a West Ham lesz.