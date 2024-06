Vad pletyka Romániából: Kolozsváron Dzsudzsákot figyelik

Az európai kupaszereplésről második éve – tavaly a Sepsi OSK elleni kupadöntőben, az idén az Universitatea Craiova elleni osztályozón – drámai tizenegyespárbaj után lemaradó erdélyi csapat a holt szezon eddigi legaktívabb román klubja a játékospiacon, elsősorban rendkívül tapasztalt, lejárt szerződésű játékosokra vadászik. Eddig Ovidiu Popescu (30 éves, FCSB, kétszeres román válogatott), Vadim Rata (31 éves, Voluntari, 45-szörös moldovai válogatott) és Iulian Cristea (29 éves, Rapid, négyszeres román válogatott) szerepel az érkezési oldalon, de a támadósorba is keresnek hasonló profilú játékosokat – ennek kapcsán dobta be Dzsudzsák nevét exkluzív hírként a Gazeta Sporturilor.

A román portál kiemeli, a magyar válogatottsági rekorder szerződése lejárt Debrecenben, és ügynökei több klubot is ajánlottak számára, köztük a kolozsvárit is. Ugyanakkor információink szerint a 37 éves Dzsudzsák hosszú távon tervez a DVSC-nél.

Az Universitateához szerződése azért is lenne nagyon meglepő, mert a csapat kemény magja a román szurkolói közeg magyarellenes táborai közé tartozik. A csapatnak eddig nem is volt magyarországi légiósa, szemben a városi rivális CFR-rel, amelyben korábban Vass Ádám és Lang Ádám is megfordult.

Dzsudzsák neve egyébként nem először bukkan fel Kolozsvárral kapcsolatos hírekben, 2008-ban a CFR akkori vezetőedzője, Ioan Andone kívánságlistáján is szerepelt a pályafutása elején járó szélső, aki azonban a PSV-hez igazolt a DVSC-től.