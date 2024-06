Demjén Patrik: Sokkal többet vártam magamtól

Nehéz időszakot él meg Demjén Patrik – az MTK 26 éves kapusa a 2023–2024-es idény őszi felében nagyszerűen védett, a tavasszal azonban gyengébb teljesítményt nyújtott, olyannyira, hogy a válogatott keretből és a bajnoki hajrában klubja kapujából is kikerült. A Nemzeti Sport osztályzatai is árulkodók: míg tavaly decemberben a negyedik helyen állt 5.812-es átlaggal (többek között a ferencvárosi Dibusz Dénest is maga mögé utasítva), a napokban megjelent, az egész idényre vonatkozó osztályzatok alapján már csak a nyolcadik pozíciót foglalta el 5.519-es átlaggal.

„Kétségtelen, felemásra sikerült az elmúlt egy évem – mondta lapunknak az MTK kapusa, aki eddig 156 élvonalbeli bajnokin szerepelt. – Az ősszel kifejezetten jól ment a játék, segítettem a csapatnak, a tavasszal azonban sokat hibáztam. Nem kérdés, összességében csalódottságot érzek. Oké, a csapat újoncként simán benn maradt az NB I-ben, ez persze pozitívum, de ami engem illet, sokat többet vártam magamtól. Sehogyan sem tudtam elfogadni ezt a helyzetet, mentálisan megviselt. Hogy mi lehetett a probléma? Jó kérdés… Százszázalékos erőbedobással dolgoztam minden edzésen, legalábbis úgy gondoltam. De az is igaz, hogy legbelül a lelkemben és a fejemben valami azt súgta, ezt csak én érzem maximális teljesítménynek, igazából még néhány százalék bennem maradt. Ennek lett az eredménye, hogy miután Rácz Gergő kapustársam jól védett a Magyar Kupában, az utolsó három bajnokin megkapta a bizonyítási lehetőséget, én pedig a kispadra szorultam – teszem hozzá gyorsan, teljes joggal. Természetesen már akkor megfogalmazódott bennem, hogy valami nem stimmel, többet kell melóznom, ez az érzés pedig csak erősödött, amikor kikerültem a válogatott keretből is, nem lehetek ott az Európa-bajnokságon. Jó néhány álmatlan éjszakám volt, emésztettem magam, miért nem megy a játék, mit rontottam el. Sokszor hibáztam, rossz megoldásokat választottam, a felvételek visszanézése után ez egyértelművé vált. Elhatároztam magamban, már az első edzésre olyan állapotban és mentális erővel megyek majd másfél hét múlva, hogy azonnal jelezzem, visszatértem és vissza akarom foglalni a helyem a kapuban. Óriási motiváció dolgozik bennem, be akarom bizonyítani, hogy amit a tavasszal láttak tőlem, csak kisiklás volt. A legfontosabb, hogy bízom magamban. Most még a pihenésé a főszerep, de már most várom, hogy tiszta fejjel, lélekben is megerősödve elkezdhessem a munkát.”

Az MTK Budapest a nyolcadik helyen zárta az idényt az OTP Bank Ligában, Demjén Patrik úgy érzi, okkal vágyhatnak arra, hogy ennél előrébb fejezzék be a bajnokságot jövő nyáron.

„A csapategységünkkel, a kohézióval semmi gond, a futballunk fejlődött, de azt is látni kell, hogy az erősebb csapatokkal nem tudtuk felvenni a versenyt: a Ferencváros, a Fehérvár és a Puskás Akadémia ellen mind a kilenc bajnokinkat elveszítettük, a legtöbbször simán. Ilyen nem fordulhat elő még egyszer, s tudom, az együttes előre tud lépni annyit, hogy ilyet többé ne éljünk át. Többször is tapasztaltam, hogy stabilan védekezünk, könyörtelenül támadunk, s időnként foggal-körömmel védjük az eredményt, ezt kell megmutatnunk a jobb csapatok ellen is.”

Ebben már nem vehet részt Vadnai Dániel, aki szerződése lejártával a hírek szerint távozik az MTK-tól. A kék-fehérek 36 éves védője az előző bajnoki idényben mindössze ötször kapott lehetőséget, ráadásul csak egyszer kezdőként. Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője korábban elmondta lapunknak, nagy felfordulás biztosan nem várható a keretben, csak kisebb mozgásra lehet számítani.