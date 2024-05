Révész Attila benyújtotta felmondását az élvonalból kiesett Kisvárdánál

„Azzal, hogy sokkal kevesebbet tudtam a napi munkába beletenni, hibát követtem el, de különböző okok miatt nem tehettem, ezért én a héten az írásbeli felmondásomat már beadtam. A május 31-ig történő munkavégzés alatt megpróbálok mindent átadni, illetve megtalálni azt az ügyvezetőt a kft. élélre és azt a sportigazgatót, aki a későbbiekben tudja vinni az ügyet – mondta Révész Attila az M1 aktuális csatornának. – Egy jól összerakott, anyagilag rendben lévő klubbal meglehet az esély a következő szezonra is. A szándék így is egyértelmű, hogy harcban legyünk a feljutást érő pozíciókért.”

A vártnál gyengébb szereplés okai között említette, hogy az idény elején a pálya használhatatlansága miatt sok mérkőzést kellett idegenben játszaniuk, a fiatal-szabály miatt gyengültek, novemberben edzőváltás történt, ráadásul több olyan játékos, akinek meghatározó szerepet szántak, csalódást okozott. A sportigazgató úgy látta, hogy Feczkó Tamás vezetőedzőnek kellett volna vállalnia konfliktusokat azokkal a játékosokkal, akikből így lehet kihozni a legjobbat.

Ugyanakkor úgy fogalmazott, valószínűleg Feczkóval kezdi majd a klub az új idényt. A stábbal azonban nem volt elégedett Révész Attila, mert szerinte „a vezetőedző olyan embereket vitt maga mellé, akik csak az ő igazát, az ő személyiségét erősítették”.

„Már az elején mondtam, nagyon nehéz szezon lesz és ez be is igazolódott. Visszajött a fiatal-szabály, próbáltunk fiatal magyar játékosokat is a keretbe hozni, de ennek köszönhetően megtört a lendület, a folyamatosság, a tudatosság, ami jellemzett minket” – mondta értékelésében.

Emlékeztetett rá, hogy évről évre a hiányposztokra próbáltak igazolni, de az elmúlt két évben már a szabályoknak való megfelelés vezérelte őket, és az eredmények azt mutatják, hogy ez nem igazán sikerült.

Visszautalt a téli nyilatkozatára, amelyben úgy fogalmazott, hogy a játékoskeret erőssége alapján többre hivatott a csapat, de mivel ezt nem sikerült bizonyítani, azt mondta: nagy mértékű a csalódás benne.

A Kisvárda a 11. helyen végzett az OTP Bank Ligában, így utolsó előttiként búcsúzott.