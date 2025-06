Elsőként a franciák jutottak be az elődöntőbe a női kosárlabda Eb-n

A 2023-as bronzmeccsen Ljubljanában a magyarokat legyőző franciák mindhárom pireuszi csoportmérkőzésüket megnyerve jutottak be a nyolc közé, ahol a bolognai kvartettben második litvánokkal csaptak össze. Az 1997-ben Európa-bajnok balti együttes továbbjutása azért is számított meglepetésnek, mert előzőleg 2015-ben szerepelt Eb-n, azóta négyszer is lemaradt a kontinenstornáról.

Az olimpia ezüstérmes Franciaország meggyőző játékkal, végig vezetve jutott be a pénteki elődöntőbe, ahol a Spanyolország–Csehország mérkőzés győztesével találkozik. A litvánokra ugyanennek a párosításnak a vesztese vár az 5–8. helyért folyó helyosztón.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Franciaország–Litvánia 83–61 (35–14, 21–17, 15–14, 12–16)

KÉSŐBB

19.30: Olaszország–Törökország

SZERDÁN

16.30: Spanyolország–Csehország

19.30: Belgium–Németország