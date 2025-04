Presztízsmeccs, ezúttal igazi tét nélkül a kosárlabda NB I-ben

Az előző négy döntőből kétszer is a Szolnokot győzte le a Falco – ez a tény már önmagában is különlegessé teszi a két csapat szombati összecsapását, amelyre az alapszakasz utolsó, 26. fordulójában kerül sor a Tiszaligetben.

„Érdekes a helyzet, mert tudat alatt lehet, hogy kiengedtünk és elkényelmesedtünk a Paks legyőzése után, amikor eldőlt, sem előrébb, sem hátrébb nem végezhetünk a harmadik helynél – mondta Pallai Tamás, a legutóbbi három bajnokiját a DEAC, a Pécs és a ZTE ellen elveszítő Szolnok csapatkapitánya. – Ám ne feledjük, három olyan együttessel játszottunk, amelynek létkérdés volt a győzelem. Erre szokták mondani, aki az életéért küzd, mindenképpen motiváltabb, mint aki »csak« a jobb életért harcol… Volt jó oldala is a tétnélküliségnek, szabadabban próbálhattunk ki új taktikai elemeket és a játékpercek is máshogy alakultak. A Falco elleni meccs a szurkolóknak, nekünk, a városnak mindig különleges, ennek a párharcnak jó évtizede különleges varázsa van, idehaza mindig pokoli hangulat jellemzi a vasiak elleni meccseket. Bár a szombati csata tét nélküli, a presztízs miatt fontos az eredmény. A magyar kosárközegnek fontos összecsapás ez, és ezúttal nem lehet kétség senkiben, hogy győzelmi szándékkal kosarazunk. A Falco kiemelkedik a magyar mezőnyből, a kerete mélysége és minősége miatt is, nem a bajnokságra, hanem a Bajnokok Ligájára lett összerakva, az NB I-ben megszokott dinamikával nem is lehet megverni. A játék minden elemében jól kell teljesíteni negyven percen át, csak úgy lehet esélyünk.”

A címvédő eddig mind a 25 meccsét megnyerte – az NKA Universitas Pécs legyőzésével megdöntötte a ZTE 2009–2010-es, 22 győzelmet számláló rekordját – és a presztízs mellett a veretlen alapszakaszért küzd a szolnoki találkozón, amelyre már szerdán eladták az összes jegyet.

„Motiválhat minket, hogy veretlen alapszakaszt zárjunk, de nem tudom, ez a csapatnak mit jelent, nekem mindegy, sikerül-e vagy sem, én ezt úgy fogom fel, hogy a playoff előtt egy kiváló edzőmeccset játszhatunk egy jó ellenfél otthonában – mondta Keller Ákos, a Falco 36 éves centere, aki 2013 nyarától három évadot játszott Szolnokon. – Fontos, hogy csiszoljunk a játékunkon, lehetőséget kapjon mindenki és ne sérüljön meg senki. Matthew Tiby elvesztése miatt kicsit átalakult a taktikánk, magasposzton kevesebben vagyunk, de azért ekkora a keretünk, hogy ezt is megoldjuk. Az előző három meccsünkből kétszer túlórára kényszerültünk, időnként hullámzóan teljesítettünk, ez a dupla, a válogatottak számára tripla terhelés eredménye. A szombati találkozónak elsősorban mentális következménye lehet a folytatásra, nagy a presztízse a Szolnok elleni csatának, a szurkolóknak fontos a végeredmény, de tét nincs, miközben az előző döntők miatt is különleges a meccs, ez is tény.”

Egy biztos, a két gárda a folytatásban csak a döntőben találkozhat újra…

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

26. (utolsó) FORDULÓ

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: PVSK-Veolia–Alba Fehérvár

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Egis Körmend–EPS-Honvéd

18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs

18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC

18.00: MVM-OSE Lions–Debreceni EAC