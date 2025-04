Férfi kosárlabda NB I: hosszabbításban nyert a címvédő Falco

A vendég pécsiek a vártnál sokkal jobban tartották magukat a címvédő otthonában, olyannyira, hogy négy negyed után nem is volt különbség a felek között, így következhetett a hosszabbítás.

A ráadást aztán már jobban bírta a Falco, amely a végén tízpontos különbséggel megnyerte a találkozót.

A mezőny legeredményesebb játékosának a pécsiek bosnyák bedobója, Ibrahim Durmo bizonyult, aki húsz pontig jutott.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–NKA UNIVERSITAS PÉCS 91–81 (23–24, 24–15, 13–24, 19–16, 12–2) – h. u.

Szombathely, 2730 néző. V: Benczur, Minár, Földesi.

SZOMBATHELY: VÁRADI 18/9, PONGÓ 10/6, Clark 8/6, BOGNÁR 18/6, Popovics 4. Csere: PERL 18, Keller 5/3, Diggs 2, Kovács B., Novakovics 8/3, Sövegjártó, Verasztó. Edző: Milos Konakov.

PÉCS: Nikolic 2, Scherer 2, DURMO 20/3, MELEG 14/3, BRODIE 13. Csere: Mezőfi 6/6, Kerpel-Fronius 6/6, BRBAKLICS 11/3. Herger 2, Rátgéber 2, Bor 3/3. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–6. 6. p.: 14–8. 9. p.: 20–22. 12. p.: 30–24. 15. p.: 37–30. 18. p.: 44–34. 20. p.: 47–39. 23. p.: 50–45. 27. p.: 54–58. 30. p.: 60–63. 33. p.: 66–63. 36. p.: 66–72. 39. p.: 79–77. 40. p.: 79–79. 43. p.: 87–79

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Gratulálok a játékosaimnak, a kritikus pillanatokban is összetartottak – és jár a köszönet a közönségünknek, nagyon kellett a tőlük kapott energia! Nyertünk, megszereztük a 23. győzelmünket, ami azt jelenti, hogy megnyertük az alapszakaszt – a mai meccsnek kifejezetten ez volt a célja.

Bojan Szalatics: – Nagyon jó formában érkeztünk Szombathelyre – és játszottunk egy jó, szoros meccset. De hiába a szolnoki győzelem, és a Falco ellen mutatott jó játék, még nem értük el a célunkat. A play-off a célunk, és hétvégén máris vár ránk egy fontos mérkőzés. Most kicsit pihenünk, és persze tanulunk a most elkövetett hibáinkból. De le a kalappal a játékosaim előtt, szedtek ötven lepattanót, ez is mutatja, hogy nagyon tudnak küzdeni – büszke vagyok rájuk!

KÉSŐBB

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

19.00: BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós–Dávid Kornél KA

19.00: E.ON ELTE BEAC–Darazsak Sportakadémia

