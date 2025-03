Férfi kosárlabda NB I: könnyed Honvéd-siker a Zalaegerszeg ellen

Shane Gatling, a fővárosi gárda amerikai légiósa 25 ponttal volt a mezőny legeredményesebbje.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–ZALAKERÁMIA ZTE KK 101–70 (20–21, 41–19, 12–15, 28–15)

Ludovika Aréna, 550 néző. V: Montgomery-Tóth C., Szilágyi, Popgyákunik.

HONVÉD: SIMON K. 7/3, GATLING 25/18, GRUBOR 18/12, Hajdu P. 6, Freeman 4. Csere: Szokolovics 8/6, FILIPOVICS 15, Mucza, Kopácsi 6/6, REIZINGER 9/3, Dócs, Major B. 3/3. Edző: Zlatko Jovanovics

ZALAEGERSZEG: Garrett 13/3, Takács Martin, Bigelow 7, LEDAY 15/6, Tóth Á. 1. Csere: Keller I. 7, MCGOWENS 24/3, Takács Milán 3, Szalay D., Csátaljay. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–4. 8. p.: 13–15. 12. p.: 31–26. 16. p.: 45–32. 19. p.: 56–36. 23. p.: 64–47. 27. p.: 73–53. 33. p.: 78–60. 37. p.: 90–68. Kipontozódott: Tóth Á. (25. p.), Simon K. (40. p.). Kiállítva: Leday (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Kemény mérkőzésre készültünk, a ZTE nagyon agresszívan támadó és védekező csapat. Erre külön figyelmet szenteltünk és a meccs során nagyszerűen kontrolláltuk is. A csapatmunka hozta meg ezt a győzelmet, bárki került pályára, új energiát tudott a játékba hozni. Nagyon büszke vagyok az együttesemre a mostani teljesítménye után!

Matthias Zollner: – Nem szeretném a Honvéd érdemeit csökkenteni, kiváló kosárlabdát játszott. Kizárólag a saját csapatomról tudok nyilatkozni, különösen a második negyedben játszottunk olyan kiábrándítóan, amit edzői karrierem során még nem tapasztaltam. Szív nélkül kosárlabdáztunk, rossz hozzáállással és önbizalom nélkül. Ez teljesítmény és hozzáállás elfogadhatatlan!