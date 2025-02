A magyar női kosárválogatott hosszabbításban kikapott Bulgáriában, nem jutott ki az Eb-re

Még el sem indult a magyar válogatott a sorsdöntő, Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésére a szállodából, a négy kvalifikáló csoportmásodikból kettőnek fény is derült a kilétére. Litvánia csak egy ponttal kapott ki otthon Belgiumtól, plusz 91-es pontkülönbséggel zárt, míg Nagy-Britannia simán nyert Dániában, kosárkülönbsége plusz 114-es lett. Nemcsak emiatt nem volt felhőtlen a hangulat együttesünk háza táján, hiszen Juhász Dorka nem segíthetett a csapatnak a legfontosabb ütközetben. Az olasz Schio magasemberének jobb válla a finnek elleni találkozón egy szerencsétlen mozdulatsor következtében megsérült, az MR-vizsgálat is problémát mutatott ki. Az orvosi stáb mindent megtett, hogy harcképes állapotba hozza klasszisunkat, Juhász azonban nem bírta rendesen felemelni a dobó kezét, emiatt Völgyi Péter szövetségi kapitány úgy döntött, nem kockáztatja meg a nagyon is reális rásérülést, nem játszatja a 25 éves centert. Akinek nem lettünk volna a helyében vasárnap délután, minden az arcára volt írva…

Amíg a mieink melegítettek, zajlott a küzdelem a H-csoportban, amelyben még három csapatnak is volt esélye kiharcolni az Eb-re jutást. Ahogy ott befejeződött a két mérkőzés, lehetett már látni, hány pontos sikerre van szükségünk ahhoz, hogy megelőzzük annak a négyesnek a második helyezettjét. Ekkor még persze nem tudhattuk, velünk párhuzamosan mit cselekszenek a szlovákok, a lettek, a portugálok, azt pláne nem, hogy utánunk mire mennek a horvátok. Montenegró kiütötte és a harmadik pozícióba száműzte Luxemburgot, Svájc 48 ponttal verte meg Bosznia-Hercegovinát – legalább 21 pontos győzelem kellett, hogy a svájciak elé kerüljünk a rangsorban.

Mivel Miskolcon 15-tel múltak minket felül a bolgárok, ez nem tűnt sétagaloppnak, de nekiugrottunk! Khaalia Hillsman sajnos most is dominánsan kezdett, de annyira nem volt sziklaszilárd a házigazda honosított amerikaija, hogy ne essen el egy szinte észrevehetetlen érintkezésre – a játékvezetők szerencsére nem díjazták a produkcióját, amiből a későbbiekben is kaptunk ízelítőt. Az első negyed után négy ponttal álltunk előrébb (időarányosan vállalható), viszont Szlovákia jelentős hátrányba került Izland ellen, és Írország is egészen jól tartotta magát a lett hadakkal szemben, a második negyed elején vezetett is.

A bolgárok 15 perc alatt 16 büntetőt dobhattak, ami elég sok, előnybe is kerültek, de gyorsan visszavettük az irányítást: 41–34-gyel mentünk a nagyszünetre. A lettek öttel vezettek, a szlovákok hárommal, a szlovénok stabilan őrizték a csoportunk első helyét, viszont Portugália 28–27-es vezetését regisztrálhattuk Szerbiával szemben.

Pontatlanul, kissé kapkodva kezdtük a harmadik negyedet, ismét felzárkózott Bulgária, mi meg kezdtünk kifogyni az időből. Legalább Szerbia fordított, sovány vigasz… Ekkor úgy tűnt, egyetlen reményünk marad, méghozzá Ausztria csodaszámba menő sikere Horvátországban. Akárhogy is fáj leírni, Juhász hiányában nem volt igazi vezéregyéniségünk a pályán, olyan játékos, aki néhány bravúros és néhány kierőszakolt kosárral csapatunk élére állt volna.

Viszont a nagyon halványan pislákoló reménysugár is veszni látszott, Portugália hattal meglépett déli szomszédunktól, sőt, Boriszlava Hrisztova kettő plusz egyével megint Bulgária állt előrébb (60–59 oda). Innen villámgyorsan hétpontos előnybe kerültünk, további 14-et kellett volna hozzátenni 7:23 alatt… Ötöt hozzápakoltunk, hogy aztán mínusz 12-ről is pillanatok alatt felálljanak a bolgárok. Szürreális lett a vége, döntetlenre mentettük az összecsapást a rendes játékidőben, szóval öt perc alatt kellett volna 21 pontot vernünk a hazaiakra. Nem járt sikerrel a küldetés, ráadásul végül megint kikaptunk tőlük. Így már nem is kellett megvárnunk a horvátok mérkőzését, a 2021-es után a 2025-ös Európa-bajnokságon sem leszünk ott – a köztes kontinensviadalon negyedikek lettünk…

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 6. FORDULÓ

BULGÁRIA–MAGYARORSZÁG 92–89 (18–22, 16–19, 23–16, 21–21, 14–11) – hosszabbítás után

Botevgrad, 1500 néző. V: Köyici (török), Dahra (francia), Karpanosz (görög)

BULGÁRIA: KONSZTANTINOVA 13/6, Ivanova 8/3, HRISZTOVA 24, Dimitrova 8/3, HILLSMAN 24. Csere: Georgieva 2, TODOROVA 13/9, Valcseva. Szövetségi kapitány: Tatjana Gateva

MAGYARORSZÁG: TURNER 19/6, Kányási 10/6, Dubei 16/9, KISS V. 13, Határ 5. Csere: Lelik 6, Török Á. 8, DOMBAI 12/6, Papp. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–4. 5. p.: 10–11. 7. p.: 14–16. 11. p.: 18–24. 15. p.: 29–28. 20. p.: 34–41. 25. p.: 43–46. 28. p.: 51–51. 30. p.: 53–57. 31. p.: 60–59. 36. p.: 64–76. 38. p.: 78–76. 40. p.: 78–78. 42. p.: 81–84

Kipontozódott: Dombai (36. p.), Kiss V. (37. p.), Konsztantinova (39. p.), Kányási (45. p.), Lelik (45. p.)

A csoport másik mérkőzésén

Szlovénia–Finnország 96–47 (21–14, 18–14, 33–4, 24–15)