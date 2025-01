Somogyi Ádám: A jelenben kell megtalálni a kihívásokat

– Átesett a tűzkeresztségen, bemutatkozott az Olajban. Hogy érezte magát a pályán?

– Felszabadító, üdítő volt újra meccsen is kosárlabdázónak érezni magam, és nagyobb szerepet vállalni a csapat győzelmében – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére Somogyi Ádám, aki a múlt héten a Breogán együtteséből érkezett Szolnokra, és a Sopron elleni mérkőzésen 7/3 pontot szerzett. – Nagy élmény volt Oliver Vidin mester irányítása alatt a srácokkal együtt játszani. Annak ellenére, hogy nem volt kiemelkedő meccsem, sokáig emlékezni fogok rá.

– Ahogy mondja is, nem elégedett a teljesítményével. Ez a játékhiány miatt van, amivel Spanyolországban küzdött?

– Érdekes, hogy fizikailag nagyon jól éreztem magam a találkozón, talán jobb állapotban is vagyok, mint mielőtt kimentem Spanyolországba. Sajnos most olyan dobásokat is elhibáztam, amilyeneket álmomból felkeltve is értékesítek és fogok is a jövőben. Új csapatban játszom, remélem, gyors folyamat lesz az összeszokás, de persze az sem tett jót, hogy Spanyolországban kevés játéklehetőséget kaptam.

– Szoros meccsen győzték le az SKC-t. Mennyire volt nehéz feladat?

– A Sopron nem vezetett a mérkőzésen, a szoros eredmény ellenére úgy érzem, hogy szinte végig kontrolláltuk az összecsapást. Szívós riválissal találkoztunk, amely a védekezésváltással megzavart minket. Emberfogással nem tudtak megállítani minket, viszont amikor átálltak zónára, arra egy ideig nem jól reagáltunk. Nyilván ha még egyszer játszanánk ellenük, jobban felkészülnénk erre is. Fardaws Aimaq nagyon jól játszott a palánkok alatt, ő nagyon veszélyes fegyver, főleg a kiállított Bojan Szubotics hiányában kellett többet vállalnia nálunk. Egyébként úgy gondolom, hogy mindenki hasznosan játszott és kivette a részét a sikerből.

– Hogy tetszett az Olaj-tábor teremtette atmoszféra?

– A szurkolók nehéz pillanatokon segítettek át minket, amikor a Sopron elkapta a fonalat, hatodik emberként álltak mellettünk, s végül belehajszoltak minket a győzelembe, ezért nagyon hálásak vagyunk nekik.

– Jó néhány játékost ismert korábbról is a Szolnokból, Lukács Norberttel baráti a viszonya. Mekkora szerepe volt ennek abban, hogy az Olajbányászt választotta?

– Elképesztően összetartó és jó emberekből álló társaságba csöppentem. Remek kosárlabdázóink vannak, az edzői stáb is nagyon profi. De nem megkerülve a kérdést: Norbival és Pallai Tomival tényleg nagyon jóban vagyunk, de az elmúlt napokban a többiekkel is elkezdtük építeni a kapcsolatot. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a pályán meglegyen az a plusz, amelyben nem a taktika a lényeg, hanem az, hogy egymást segítve, egymásért is küzdjünk. Örülök, hogy ilyen közösség részese lehetek.

– Oliver Vidinről milyen tapasztalatokat gyűjtött eddig?

– Ismertük egymást, de csak távolabbról, most dolgozunk először együtt. Az elmúlt egy hét során már kiderült, hogy különleges edző és ember, természetesen pozitív értelemben. Nem sok ilyen tréner van, mint ő. Nagyon izgatott vagyok a közös munka miatt, és úgy érzem, sokat tanulok tőle az idény végéig. Remélem, szép sikereket érünk el együtt.

– Az ön érkezésével sokat erősödött a Szolnok, amely eddig is jól szerepelt a bajnokságban. Milyen tervei és céljai lehetnek a csapatnak az idény végéig?

– Nem nagyon szeretek a jövőről beszélni, a jelenben, a mában kell megtalálni a kihívásokat, a megoldásokat a problémákra, és rálépni az útra, ami a sikerekhez vezet. Hiszek benne, hogy megvannak azok a puzzle-darabkáink, amelyek ha a helyükre kerülnek, elérhetjük a céljainkat.