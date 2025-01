Eilingsfeld János: Nem leszek már válogatott

– Az ön esetében különösen fontos kérdéssel kell kezdenem: minden rendben az egészségével?

– Szerencsére nincs olyan fájdalmam, ami akadályozna az edzésben és a játékban.

– Az előző idény megpróbáltatásai már a múlté? Több hónapot kellett kihagynia sérülés miatt.

– Sajnos még nem teljesen. Sarokfájdalmak kínoztak, és a legrosszabb az volt az egészben, hogy nem tudták megmondani, pontosan mi a baj, így a gyógymódot sem sikerült megtalálni. Tavaly januárban kaptam egy lézeres kezelést, utána mondta az orvos, hogy körülbelül hat hét után játszhatok újra, de akkor sem javult. Ennek ellenére minden héten így is elkezdtem futni, aztán az egyik nap azt vettem észre, hogy már nem olyan éles a fájdalom. Szóltam is a szakmai stábnak, hogy akkor lassan beszállnék, mert futni, kitámasztani tudtam, elkezdtem a többiekkel edzeni, és a playout meccsein már játszhattam.

– Korábban egy gerincműtét miatt kellett egy teljes évadot kihagynia, most mennyire viselte meg lelkileg, hogy nem játszhat, tetézve azzal, hogy az ASE majdnem kiesett tavaly?

– Nem volt könnyű, de elsősorban próbáltam magamra koncentrálni, hogy minél gyorsabban visszatérhessek.

– A nyáron új edző érkezett Paksra, Kosztasz Flevarakisz, és a keret is átalakult. Lehetett érezni, hogy ilyen jó évad vár az együttesre?

– Az gyorsan kiderült, hogy profi, jó szellemiségű kosárlabdázók érkeztek. A magyar mag megerősödött Benke Szilárddal, Révész Ádámmal és Halmai Dániellel, és a légiósok is beleálltak a melóba, mindenki százszázalékosan végezte a feladatát. Most minden együtt van, a szakmai stáb is kiváló munkát végez, ahogy a csapat körül dolgozó munkatársak is.

– Szombaton Körmenden játszottak volna, de a vasiak betegség miatt halasztást kértek. Sajnálja, hogy elmarad a meccs, hiszen lendületben voltak?

– Úgy gondolom, a sportszerűség azt diktálta, hogy ebben a helyzetben belemenjünk a halasztásba. A vezetőink csütörtökön közölték a hírt, hogy március huszonhatodikán lesz ez a mérkőzés, mi pedig péntektől elkezdtünk a Falco elleni jövő heti rangadóra készülni.

– Ha már a szombathelyieket említi: az egyetlen vereségüket éppen ellenük szenvedték el, de most Pakson lesz az összecsapás…

– Mindig azt szoktuk mondani, hogy a következő mérkőzés a legfontosabb, most éppen a Falco elleni. Remek együttes, nem véletlenül jutott be a Bajnokok Ligájában a legjobb tizenhat csapat közé, de természetesen szeretnénk legyőzni, nem is lehet más a célunk. Sajnos az elmúlt hetekben többen is sérülten játszottak, Benke Szilárd hosszú hetekre kiesett, azt gondolom, így még nagyobb bravúr a szereplésünk.

– A bajnokság mellett a kupában a legjobb négy közé jutottak. Álmodik valamelyik trófeával?

– Majd akkor fogok, ha valamelyik ott lesz az ágyban mellettem, miután megnyertük… Az MK-elődöntőben szintén a Falco lesz az ellenfelünk, jó lenne túljutni rajta, aztán majd meglátjuk.

– Bomba formában játszik ebben az idényben, meccsenként 15.2 pont és 7.2 lepattanó az átlaga. Jogos a kérdés: nem vetődött fel, hogy visszatér a válogatottba is?

– A szövetségi kapitány, Gasper Okorn megkeresett, de a pályafutásom során két olyan sérülésem is volt már, amire ráment majdnem egy idényem, eljutottam arra a szintre, hogy többet kell regenerálnom, a válogatottal járó terhelést nem biztos, hogy bírná a testem.

– Látjuk még válogatott mezben?

– Úgy gondolom, nem leszek már válogatott, ez a fejezet lezárult az életemben. Pakson a szakmai stábbal egyetértésben a megfelelő terhelést kapom, szeretnék még néhány idényen keresztül játszani.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Alba Fehérvár–NKA Universitas Pécs

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–SZTE-Szedeák

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szombathely 15 15 – 1394–1028 1.000 30 2. Paks 16 15 1 1514–1254 0.969 31 3. Szolnok 16 12 4 1316–1282 0.875 28 4. Debrecen 16 10 6 1191–1180 0.813 26 5. Zalaegerszeg 16 9 7 1358–1273 0.781 25 6. Sopron 15 8 7 1257–1192 0.767 23 7. NKA Pécs 16 8 8 1234–1293 0.750 24 8. Fehérvár 16 8 8 1457–1378 0.750 24 9. Körmend 16 7 9 1365–1423 0.719 23 10. Oroszlány 16 5 11 1235–1346 0.656 21 11. Kecskemét 16 5 11 1164–1270 0.656 21 12. Honvéd 16 4 12 1173–1328 0.625 20 13. Szeged 16 3 13 1181–1392 0.594 19 14. Pécsi VSK 16 2 14 1269–1469 0.563 18