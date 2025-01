A Real Madrid őrült végjátékban, a címvédő PAO hatalmas fordítással nyert a férfi kosár Euroligában

PANATHINAIKOSZ–ZALGIRIS 89–76

Az első félidő végén úgy tűnt, a címvédő Panathinaikosz sorozatban harmadszor is kikap, sőt még a harmadik negyed vége előtt két perccel is 14 ponttal vezetett az addig remekül játszó Zalgiris (55–69). A játékrész Kendrick Nunn triplájával zárult, felizzott az athéni csarnok, Osman Cedi hármassal indította az utolsó tíz percet, amely hazai szempontból mesésen alakult: a zöldek akciói rendre kosárral értek véget, a saját gyűrűjüket pedig mintha bedeszkázták volna. A PAO 29–6-ra nyerte az utolsó játékrészt, ennél nagyobb hátrányt ledolgozva még sohasem nyert az Euroligában. Nunn 26, Kosztasz Szlukasz 16, Wenyen Gabriel 15 ponttal zárt, a végére leolvadó vendégek legjobb dobója Lonnie Walker (19) volt.

VIRTUS–MONACO 80–86

A Monaco még nagyobb hátrányból fordított: a hercegségbeliek 21 pontos mínuszról álltak fel, és vetettek véget a maguk hármas vereségszériájának. Hat monacói jutott el legalább tíz pontig; a lista élén Mike James végzett, 24 pontjából 15-öt az utolsó negyedben dobott.

REAL MADRID–BASKONIA 90–89

A spanyol fővárosban nem alakult ki ekkora különbség, a két csapat végig kiélezett csatát vívott egymással. Már-már úgy tűnt, a Real egymás után másodszor is kikap – a Baskonia a hajrában egy 13–0-s etappal fordított –, de az utolsó fél perc őrült forgatagában mégis Madridban maradt a győzelem. Mario Hezonja harmadik triplájával a Real felkapaszkodott egy pontra (87–88), jöhetett a Baskonia, megvolt az esélye, csakhogy játékosai négy büntetőből csupán egyet dobtak be. Így a horvát specialistának maradt még egy dobása – és két tizedmásodperccel a vége előtt be is hajította negyedik, immár győzelmet érő hármasát! Hezonja és Facundo Campazzo 22-22 pontot szerzett a 13. győzelmüket elkönyvelő „királyiaknál”, Nikosz Rogavopulosz szintén 22-vel volt a baszkok legjobbja.

ANADOLU EFES–MILAN 110–66

Luca Banchi pocsékul kezdte az Euroliga-idényt a Virtus Bologna vezetőedzőjeként, le is mondott, de január elejétől új csapata van, és csütörtökön megszületett az első győzelme is – épp egy olasz rivális ellen… Az öt vereség után nyerő isztambuliaknál heten jutottak legalább tíz pontig, a legtovább Rodrigue Beaubois (18). Az Efes beállította a saját Euroliga-pontcsúcsát, míg a Milan először szenvedett ilyen súlyos vereséget az első számú európai sorozatban.

MACCABI–CRVENA ZVEZDA 85–73

A Maccabi Tel-Aviv négy vereség után fogadta a jó passzban lévő Crvena zvezdát, jobban mondva inkább vendégeskedett nála: az izraeli csapat a közel-keleti politikai helyzet miatt 2023 ősze óta a belgrádi Alekszandar Nikolics Csarnokban játssza hazai meccseit. De most megvolt az otthonérzet: a 15 pontja mindegyikét triplákból szerző John Dibartolomeo vezetésével ritka győzelmei egyikét aratta a Maccabi.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 23. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések

Anadolu Efes (török)–Milan (olasz) 110–66 (24–9, 32–22, 31–17, 23–18)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 85–73 (21–20, 23–12, 23–27, 18–14)

Panathinaikosz (görög)–Zalgiris Kaunas (litván) 89–76 (17–25, 17–26, 26–19, 29–6)

Virtus Bologna (olasz)–Monaco (francia) 80–86 (26–18, 23–23, 13–15, 18–30)

Real Madrid (spanyol)–Baskonia (spanyol) 90–89 (22–21, 20–24, 22–22, 26–22)

A FORDULÓ TOVÁBBI MŰSORA

Péntek

20.00: Alba Berlin (német)–Bayern München (német)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Barcelona (spanyol)

20.15: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)

Szerdán játszották

Partizan Beograd (szerb)–Paris Basketball (francia) 92–86