Pazarul játszik az újonc Paris, sorozatban tizedszer nyert a férfi kosár Euroligában

OLYMPIAKOSZ–PARIS 90–96

Nem akármilyen csatát vívott a két csapat: a vendégek nagyon sokáig vezettek, már-már eldőlt a meccs a javukra, csakhogy a negyedik negyedben a vörösök 22–0-s (!) szériával fordítottak (82–80). A párizsiak majdnem öt percig nem szereztek pontot, de akkor, három perccel a vége előtt Nadir Hifi egy triplával megtörte az átkot. És csak jöttek, jöttek a párizsi hármasok: TJ Shorts is bedobott egyet, majd 86–86-nál Maodo Lo is, és Hifi stílszerűen egy újabb triplával zárta le a mérkőzést öt másodperccel a vége előtt, végképp megtörve a pireusziakat. A hazaiak nagy felzárkózásában vezér Evan Fournier 25, Szasa Vezenkov 18 ponttal finiselt, Shorts 21, Hifi 20, Tyson Ward 14-gyel a vendégeknél, akik sorozatban a tizedik Euroliga-meccsüket nyerték meg.

MONACO–ALBA BERLIN 100–80

Nem volt kérdés, a Monaco simán hozta a papírformát, mind a 12 játékosa a gyűrűbe talált. Vitto Brown 17 ponttal vezette a hazai lőlapot, David McCormack és Yanni Wetzell 16-16 pontot dobott a berlinieknél.

MILAN–VILLEURBANNE 92–84

Folytatta jó sorozatát a Milan, a második negyed hajrájától szinte végig vezetett, és le is győzte francia vendégét. A sorozatban ötödször nyerő olasz csapatban Nikola Mirotic és Zach LeDay 17-17, Armoni Brooks 14 pontot szerzett, a lyoniaknál Theo Maledon 24-gyel fejezte be a találkozót.

VIRTUS BOLOGNA–CRVENA ZVEZDA 87–94

Megvolt az esélye a győzelemre a másik olasz csapatnak is: a Virtus a harmadik negyedben 19–4-es futással fordított, 6:38 perccel a vége előtt még tíz ponttal vezetett (75–65), de a végjáték kicsúszott a kezéből. A bolognaiaknál Tornike Sengelija 25 pontot szerzett, a Zvezdában Isaiah Canaan (26), Luka Mitrovics (21) és Filip Petrusev (20) is elérte a húszpontos határt.

Csütörtökön játszották

A Real Madrid a második mérkőzését is elvesztette ezen a héten – a Villeurbanne után a Fenerbahce is legyőzte, méghozzá Madridban –, a Barcelona ellenben javított, szoros csatában megverte a Maccabit annak ideiglenes otthonában, Belgrádban. A Partizan sorozatban negyedszer is nyert, míg a Zalgiris és a Bayern két-két vereség után húzott be strigulát a győzelmek rovatába.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ

Péntek

