A Győr nyerte meg a magyar csatát; könnyed pécsi siker a női kosár Ek-ban

A második számú európai sorozatban a csoportkör 12 négyeséből az első kettő, illetve a négy legjobb csoportharmadik jutott a rájátszásba, melyben az Euroligából kiesett négy csoportutolsó – köztük a Diósgyőr és a SERCO UNI Győr – csatlakozott a mezőnyhöz. A kiemelésről döntő erősorrendben a Győr a harmadik, az NKA Universitas Pécs a 29., a TARR KSC Szekszárd pedig a 30. lett.

A színmagyar csata az első három negyedben szoros volt, a vendégek a záró játékrészben léptek el.

A Pécsnek az Euroligából átkerült görög Olympiakosz volt az ellenfele, és csak egy negyedig volt komoly az ütközet, utána a magyar együttes hengerelt, különösen a nagyszünet után.

A párharcok visszavágóit egy hét múlva rendezik. A Diósgyőr csak jövő héten kezd az izraeli Elicur Ramlával – a válogatott Határ Bernadett új csapatával –, amely biztonsági okokból lemondott pályaválasztói jogáról, így mindkét meccsre a DVTK Arénában kerül sor.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA

Rájátszás, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

1. mérkőzések

NKA UNIVERSITAS PÉCS–OLYMPIAKOSZ PIREUSZ (görög) 85–63 (16–17, 23–16, 32–11, 14–19)

Pécs, 900 néző. V: Bijedic (bosnyák), Vlahovics, Zsivkovics (szerbek)

PÉCS: STUDER 11/9, HELD 12/3, ZSEBE-WENINGER 14/6, Török 8/6, REISINGEROVÁ 13/3. Csere: SZMAILBEGOVICS 11/6, TÓTH O. 8, Olawuyi 3, Kiss A. 5/3, Josepovits, Kecsmárik, Edző: Djokics Zseljko

PIREUSZ: LAMBERT 12, SZIRRA 5, HRISZTINAKI 19/6, HEMPE 12, Tobin 5. Csere: Raca 6, Kollatu, Pilakuta 4, Karlafti, Diela. Edző: Niklasz Athanasziosz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–7. 7. p.: 14–13. 12. p.: 21–19. 18. p.: 34–31. 22. p.: 44–35. 26. p.: 55–40. 32. p.: 71–46. 37. p.: 79–53

Kipontozódott: Tobin (36. p.), Reisingerová (36. p.), Török (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Nagyon fáradtak vagyunk az idény felének végéhez közeledve. A harmadik negyedben jól rögtönöztünk, csak azt bánom, hogy a különbség nem lett harminc pont.

Niklasz Athanasziosz: – A második félidőre az öltözőben ragadtunk, pedig a nagyszünetben beszéltünk a hazaiak védekezéséről, de aztán abból, ami elhangzott, semmit sem láttam viszont a folytatásban.

Tudósított: Pucz Péter

TARR KSC SZEKSZÁRD–SERCO UNI GYŐR 77–92 (20–22, 19–22, 18–22, 20–26)

Szekszárd, 600 néző. V: Faur (román), Zdravkovics (szerb), Blahout (cseh)

SZEKSZÁRD: BEJEDI 27/15, Boros J. 10/6, Theodoreán 2, WESTBELD 18, JOHNSON 8. Csere: Bernáth 3/3, Mányoky, Holcz 9. Edző: Magyar Bianka

GYŐR: Angyal B. 3/3, Dubei 2, Bach, Telenga 6, KISS V. 24. Csere: DOMBAI 17/9, Ruff-Nagy 4, GARBIN 18/6, GOREE 14/3, Wentzel 4. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 2. perc: 10–2. 5. p.: 16–6. 9. p.: 20–20. 13. p.: 22–29. 16. p.: 29–38. 21. p.: 41–44. 25. p.: 48–56. 28. p.: 53–61. 30. p.: 57–66. 33. p.: 62–70. 37. p.: 71–84

Kipontozódott: Westbeld (35.), Goree (36.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Ma karaktert mutattunk, olyan helyzetekre kényszerítettük a Győrt, amilyenbe szerettük volna. Célunk volt, hogy a triplákat limitáljuk, a bajnokin kapott tizennégyhez képest most csak hetet értékesítettek. Alsó posztokon próbáltak minket megverni, sokszor sikerrel is jártak, de azt gondolom, hogy a feladat egy részét teljesítettük, büntetőzésre kényszerítettük az ellenfelet. Nagyon sokáig ott voltunk a nyakukon, és amire még büszkébb vagyok, hogy huszonegy assziszttal zártunk, jól osztottuk el a labdákat, nem volt egyénieskedés a pályán, hanem csapatot láttam játszani.

Cziczás László: – A hazai csapatnak nem volt veszítenivalója, nagyon nagy elánnal nekünk is esett. Attól függetlenül, hogy erre készültünk, egy kicsit meglepődtek ezen a játékosaim. A negyven perc játék alapján megérdemelten nyertünk, és nagy lépést tettünk a továbbjutás felé.

Tudósított: Berg Sándor

Csütörtökön játsszák

20.30: GEAS Basket (olasz)–Sopron Basket

Kedden játsszák

18.00: Elicur Ramla (izraeli)–DVTK Hun-Therm, Miskolc