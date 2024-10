Kányási Veronika: Tudtuk, hogy az olaszok előbb-utóbb elfáradnak

Nagyon fontos győzelem volt a szerda esti a továbbjutás szempontjából. Beszéltek arról előtte, mekkora jelentősége van a találkozónak?

Nem is most, hanem mielőtt elkezdtük az Euroligát – mondta Kányási Veronika, a Schiót 70–63-ra felülmúló DVTK Hun-Therm hátvédje, aki 17 ponttal és öt lepattanóval járult hozzá a sikerhez. – Mindenkinek a fejébe kellett verni, hogy más a lebonyolítás, és már rögtön az elején minden egyes meccsnek és pontnak óriási jelentősége van. Nem úgy alakult az első forduló, ahogyan szerettük volna, hajszálon múlott a győzelem, és szerettünk volna hazai pályán bizonyítani. Úgy érzem, a múlt heti pofon is kellett ahhoz, hogy elkezdjünk dolgozni a hiányosságokon. Fontos sikert arattunk, ebből is építkezve a jövő héten igyekszünk biztosabbá tenni a helyünket a következő csoportkörre.

Ez volt sorozatban a negyedik sikerük a Schio ellen. Fekszik önöknek az olasz csapat játéka?

Igen, azt kell mondanom. Mindig nagy rangadókat, rendre küzdelmes presztízsmérkőzéseket játszunk: ha visszagondolok, két éve, az első Euroliga-meccsünkön hosszabbításban kaptunk ki, azóta parázs párharc a miénk. A Schio kerete azért kicserélődött, változott a csapat, de az alapkoncepció ugyanaz.

Lehetett köze a fordulathoz annak, hogy bedobta a dudaszós triplát az első negyed végén? Addig biztos előnyt épített ki a rivális.

Lélektanilag mindenképpen jót tett, hogy beesett a tripla, de nagyon sok fordulópont volt a találkozón. Amikor jött fel a Schio, valaki rendre hozzátett egy kicsit, átlendítette az együttest a nehézségeken, szóval igazi csapatmunka volt ez a győzelem.

Mi volt a nagyszerű második félidő kulcsa?

Szerintem az, hogy bíztunk a saját játékunkban, és a védekezésünket sikerült kicsivel még agresszívabbá tenni. Tudtuk, ha folyamatosan őröljük az olaszokat, előbb-utóbb elfáradnak, és így is lett. A csodálatos közönség minden holtponton átlendített minket, fantasztikus hangulatot teremtett, ismét érvényesült a DVTK Aréna varázsa.

Gyorsan túlléptek a Landes elleni fájdalmas vereségen?

Már nagyon sok ehhez hasonló szituációt átéltünk, igyekszünk hamar túllendülni egy-egy meccsen, és a következő feladatra összpontosítani. Egy-két nap alatt ki kell tisztítani a fejeket, bele kell rázódnunk, az idény elején járunk, gyorsan feledtethetjük a kudarcot.

Hogy halad a két új játékos, Aleksa Gulbe és Miklós Melinda beépítése?

Mindketten nagyon jól illeszkednek a rendszerünkbe. Lexi kisebb sérülés miatt most játszotta a harmadik meccsét nálunk, nagyon jó mentalitású, rengeteget tud hozzátenni a játékunkhoz. Melinda ugyancsak nagyszerű hozzáállású, beleillik a koncepcióba, passzol a csapat szellemiségéhez. Nagyon jó kis komplett társaság leszünk, sőt, vagyunk már most is, és még kiegészülünk hamarosan Aho Ninával, akit nagyon várunk vissza!