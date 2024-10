Férfi kosár NB I: az ASE a Körmend ellen is veretlen maradt, csak az Olaj nyert vendégként

Az Atomerőmű SE–Körmend meccsen az első negyedtől kezdve sokkal pontosabban, jobban játszottak a bajnokságban még veretlen hazaiak. Tíz perc után 25–13-ra vezettek a paksiak. A Körmenden a szünet, majd az időkérés sem segített, az első félidő végére teljesen szétesett a vendégek játéka, az ASE 49–28-ra vezetett. A harmadik negyed második felére azonban kezdett magára találni a Körmend, és tíz pontot faragott hátrányából. Az utolsó negyedben paksi oldalon elsősorban John Chandler sok dobást elrontott, a körmendiek pedig egyre közelebb kerültek ellenfelükhöz, 76–72-nél már csak négy pont volt a felek között, a hajrát azonban jobban bírták a hazaiak. Az ASE 88–76-ra nyert, így 11 év után rajtolt ismét négy győzelemmel; a legeredményesebb dobója a 21 pontos Eilingsfeld János volt, míg a másik oldalon Daylen Kountz 28 pontja is kevésnek bizonyult.

A többi mérkőzésen is hazai sikerek születtek egy kivétellel: csak a Szolnok tudott győzni Sopronban, megőrizve hibátlan mérlegét, ahogy veretlen maradt a Fehérvárt otthon megverő NKA Universitas Pécs is. Hazai pályán győzött az MVM-OSE, a DEAC és a ZTE is.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ATOMERŐMŰ SE–EGIS KÖRMEND 88–76 (25–13, 24–15, 18–28, 21–20)

Paks, 600 néző V: Praksch, Győrfy, Dr. Popgyákunik

PAKS: Chandler 9/3, BENKE 16/9, LOCKETT 18/3, EILINGSFELD 21/3, Lake 10. Csere: Joseph 5/3, Révész 4, Dorogi 3/3, Halmai 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz

KÖRMEND: Kiss 3/3, WILLIAMS 19, KOUNTZ 28/12, Pipiras 9/6, Vuckovic 4. Csere: Ferencz 5/3, Gáspár 3, Doktor 5/3, Schmera. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 15–2. 8. p.: 18–11. 13. p.: 30–23. 17. p.: 43–28. 20. p.: 49–28. 23. p.: 54–34. 26. p.: 62–44. 29. p.: 65–52. 32. p.: 70–58. 35. p.: 74–67. 39. p.: 84–74

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – A szurkolók remek hangulatot teremtettek a csarnokban. Az első félidőben jól működött a védekezésünk, csapatmunka volt, nagy előnyre tettünk szert. Második félidőben Körmend vissza tudott zárkózni, volt, hogy négypontos különbség volt a két csapat között, de a lényeg végül is az, hogy nyertünk.

Forray Gábor: – Megérdemelten nyert a Paks. Álmosan kezdtük az első félidőt, a második félidőre viszont sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, tudtunk építkezni, behoztuk a lemaradásunkat. A kritikus pillanatokban sokat hibáztunk, és a Paks ezt kihasználva előnyre tett szert. Lepattanóknál nagy hátrányban vagyunk jelenleg, mert nincs magas magyar játékosunk.

SOPRON KC–NHSZ–SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 71–75 (22–14, 15–18, 11–18, 23–25)

Sopron, 1600 néző. V: Benczur, Nagy V., Földesi

SOPRON: EDWARDS 12/3, Fofana 6, Mucius 10/3, Kucsera 10/6, Molnár M. 8. Csere: Takács K. 2, GARRETT 17, Fazekas 6, Csendes, Flasár Z. Edző: Gasper Potocnik

SZOLNOK: JOVANOVICS 12/3, LEWIS 19/6, Lukács 8, SZUBOTICS 15/3, Aimaq 9. Csere: Krnjajszki, PALLAI 12/12, Rudner, Peringer. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 5. perc: 16–8. 8. p.: 16–14. 12. p.: 24–14. 15. p.: 30–23. 18. p.: 31–28. 22. p.: 41–36. 25. p.: 45–45. 28. p.: 47–48. 32. p.: 53–52. 35. p.: 58–60. 38. p.: 64–69

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Végletekig kiegyenlített mérkőzés volt, ha fordítva lenne az eredmény, az is igazságos lenne, de ilyen a kosárlabda, ezekben a helyzetekben egyszer nyersz, egyszer veszítesz. A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, irányítottunk, főleg támadásban. Ebben a szegmensben negyven percig szilárdak voltunk, nem követtünk el nagy hibákat. Néhány helyzetben eladtuk a labdát, és a második félidőben a lepattanócsatát is elvesztettük, ezért kaptunk ki.

Oliver Vidin: – Nem védem a játékosaimat, de nagyon fáradtak voltak a portói túra után, ami negyvennyolc órája volt. Alig értünk haza, és ismét utaznunk kellett, nem is volt időnk rendesen felkészülni erre a meccsre. Minőségi csapatunk van, és ezért nyertünk. Látszott a fáradtság. Sok kihagyott dobás volt, ki nem kényszerített hibák, eladott labdák, de legfőképp az volt a gond, hogy a Sopron leszedett tizenöt támadó lepattanót, amit megbeszéltünk, hogy nem engedhetünk meg nekik, mert különben megnyerhetik a meccset.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ALBA FEHÉRVÁR 79–70 (19–21, 19–22, 18–9, 23–18)

Pécs, 1100 néző. V: Mészáros B., Lengyel, Szilágyi

PÉCS: KERPEL-FRONIUS 11, BACSOVICS 12, DURMO 26/6, ABELL 16/3, Meleg 4. Csere: Nikolics 3, Brbaklics 5/3, Scherer 2, Kollár. Edző: Csirke Ferenc

FEHÉRVÁR: NICHOLS 16/6, Krivacsevics, VOJVODA 19/9, Horne 7/3, Filipovity 6. Csere: SMITH 14, Thomas 7/3, Kass 1. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–6. 9. p.: 15–18. 13. p.: 23–27. 18. p.: 32–39. 22. p.: 39–45. 25. p.: 48–45. 28. p.: 51–52. 33. p.: 60–56. 37. p.: 69–66

Kipontozódott: Smith (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Csirke Ferenc: – Fantasztikus hangulatú meccset nyertünk meg, alapvetően a védekezésünkkel, mert az Alba kilencvenöt–száz pont körül szokott dobni, de mi most ezt nem hagytuk. Amikor elúszni látszott a meccs, akkor is vissza tudtunk jönni.

Alejandro Zubillaga: – Egy idő után a második játékrészben elvesztettük a fonalat, nem tudtunk összpontosítani, pedig minden egyes játékosunknak azonosan kell gondolkodnia, folyamatosan együttműködnie, hogy jól járjon a labda.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 104–85 (31–19, 27–30, 23–16, 23–20)

Zalaegerszeg, 1330 néző. V: Kapitány, Söjtöry, Nagy B.

ZALAEGERSZEG: Takács Martin 7, Keller I. 6/6, GARRETT 23/6, BIGELOW 22/6, Tóth Á. 13. Csere: Takács Milán 3, BROWN 21/9, Leday 6, Sitku, Csizmadia, Szalay, Csátaljai 3/3. Edző: Matthias Zollner

HONVÉD: GATLING 21/12, Hajdú 3/3, Reizinger 2, Grubor 7/6, Filipovics 11. Csere: Balogh M. 4, Boyo 2, Mucza 4, HARDRICT 17/6, Kopácsi 9/9, Major 5. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–3. 6. p.: 16–6. 13. p.: 39–28. 16. p.: 47–37. 24. p.: 65–49. 27. p.: 75–59. 33. p.: 85–69. 36. p.: 94–74

Kipontozódott: Leday (33. p.), Hardrict (35. p.)

Kiállítva: Grubor (15. p.)

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – Joggal lehetek elégedett, hiszen három hazai meccsünkből mindannyiszor győzelmet ünnepelhettünk közönségünkkel együtt. Azt nem mondom, hogy nagyon látványos és jó meccs volt, lendületesen kezdtünk, a Honvéd védekezésváltásai néha kicsit megakasztott minket, de végül magabiztosak voltunk.

Zlatko Jovanovics: – Tudtuk, hogy fizikailag nehéz mérkőzés vár ránk. A ZTE jó erőkből áll, és a közönség is az átlagosnál jobban űzi-hajtja kedvenceit. Próbálkoztunk sok mindennel, egyszer-kétszer vissza is tudtunk jönni, de ez kevés volt ahhoz, hogy megszorítsuk ellenfelünket.

DEAC–PVSK-VEOLIA 75–68 (21–13, 14–14, 22–21, 18–20)

Debrecen, 1000 néző. V: Goda, Makrai, Sörlei

DEAC: PONGÓ MÁTÉ 15/9, Anderson 7/3, DRENOVAC 25, WILLIAMSON 11/3, OSZTOJICS 10. Csere: Garamvölgyi 3/3, Neuwirth, Hőgye 4. Edző: Andjelko Mandics

PVSK: ARCHIBALD 24/12, Németh A., Frank 3/3, Dzseletovics 4, PAYTON 22/3. Csere: Micsovics 3/3, Mokánszki 9/3, Antóni 3/3, Merkl, Plézer. Edző: Szrecsko Szekulovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2. 7. p.: 13–7. 13. p.: 28–16. 19. p.: 33–27. 24. p.: 44–31. 27. p.: 53–36. 29. p.: 53–48. 33. p.: 64–48. 37. p.: 70–54

MESTERMÉRLEG

Andjelko Mandics: – A legfontosabb, hogy győztünk, de a játékunk meglehetősen hullámzott. Számos jó periódusunk volt, ám ahelyett, hogy lezártuk volna a találkozót, rendre hagytuk felzárkózni az ellenfelet. Ezen változtatnunk kell, mielőtt egyszer megbüntetnek bennünket. Annak viszont örülök, hogy újfent csapatjátékot nyújtva értük el a diadalt.

Szrecsko Szekulovics: – Rosszul kezdtünk, így gyakorlatilag végig futnunk kellett az eredmény után. A DEAC jobb minőségű csapat annál, hogy ekkora előnyt kapjon, pláne hazai pályán. Debrecenben ki lehet kapni, a játékosaim által mozgósított energiákkal azonban nem vagyok elégedett.

MVM-OSE LIONS–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 94–62 (20–14, 17–18, 23–12, 34–18)

Oroszlány, 1014 néző. V: Cziffra, Minár, Kapusi

OROSZLÁNY: RUJÁK A. 19/9, BURTON 16, Carter Jr. 9/9, CSUTI 15/9, DICKERSON 23. Csere: Werner, Illés 9/9, Takács Zs., Szabadfi, Árva-File 3/3, Czermann M., Kristyák. Edző: Váradi Kornél

KECSKEMÉT: Sinik 2, Wittmann 9/3, RAKICSEVICS 16/3, LEE 14, Karahodzsics 6. Csere: Ivkovics M. 7/3, Schöll 2, Tóth Barna 3/3, Körmendi, Kelenföldi, Dávid 3/3. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 1. perc: 0–5. 5. p.: 12–6. 9. p.: 15–14. 13. p.: 25–17. 16. p.: 25–24. 20. p.: 37–28. 21. p.: 37–36. 26. p.: 52–38. 31. p.: 62–44. 35. p.: 75–52. 38. p.: 84–54

MESTERMÉRLEG

Váradi Kornél: – Ezúttal egy légióssal kevesebb játszott nálunk, de az elvégzett munka meghozta az eredményét. Az első félidőben nem játszottunk jól, de a másodikban ritmust váltottunk, pontosítottuk a játékunkat, megfelelő volt a helyezkedésünk és a labda is jól ment. Jó volt a dobószázalékunk és kontrolláltuk a lepattanókat, ez volt a győzelem kulcsa. Ruják András igazi vezére volt a csapatnak, de a légiósok mellett a fiatalok is jó teljesítményt nyújtottak.

Ivkovics Sztojan: – Nagyjából huszonöt-harminc percig tartottuk magunkat, de míg nekünk nagyon rossz volt a dobószázalékunk, addig az OSE zseniális dobóformát mutatott. Van hová fejlődnünk. Köszönöm a szurkolóknak a remek hangulatot, itt mindig öröm játszani.