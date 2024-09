Férfi kosár Ek: nehéz helyzetből várja a visszavágót a Fehérvár

A privigyei csapat leglelkesebb szurkolója úgy tűnt, némi szereptévesztésben várja a mérkőzést. A középkorú, bajszos, öltönyös úr a szlovák csapat bemelegítése alatt folyamatosan instruálta a palánk mellől a játékosokat, megtapsolta a szép mozdulatokat, majd egy mágnestáblát is előhúzott és elkezdte felrajzolni a figurát. Nem tudni, milyen múltja lehet ebben a sportágban, mert egy aranyéremmel a nyakában ténykedett, mindenesetre a hazai játékosok sokkal inkább a másik oldalon jóval visszafogottabban figyelő Szasa Jankovics utasításaira összpontosítottak.

Az idény első tétmérkőzése máris az egyik legfontosabbnak bizonyult mindkét félnek, hiszen az oda-visszavágós párharc győztese mehet a csoportkörbe, a vesztesnek viszont ez az egyetlen kanyarja a nemzetközi porondon. A fehérváriaknál nem kevesebb, mint hat új játékos – négy légiós és két magyar – várt első bevetésére.

A privigyeiek megadták a módját az összecsapás felvezetésének a meglehetősen puritán létesítményben, tűzijáték mellett vonultak be a házigazdák a manapság is „praktizáló”, de a csúcsot a ’90-es években megélő Scooter zenekar Fire című dalára.

Az biztos, hogy a tűzzel nem is volt gond a szlovák, pontosabban a hazai oldalon, mert öt légióssal kezdett a Prievidza. Köztük Daishon Smith-szel, aki 2019-ben egy hónapig az Alba játékosa is volt, aztán sérülés miatt távozott, most viszont ereje teljében láttuk, tíz pontot dobott az első negyedben. A privigyeiek diktálták a tempót, volt, hogy már nyolc ponttal is vezettek, a fehérváriak meg rohantak az eredmény után, de a csapatjáték még nagyon akadozott, nem meglepő, hogy öt ponttal elvesztették az első játékrészt.

A második viszont jól kezdődött, Tyler Thomas és Vojvoda Dávid pontjaival egyre zárkózott az Alba, csak aztán Andrew Smith egy szerencsétlen mozdulat után reklamált, technikai hibával sújtották, és mivel korábban már kapott sportszerűtlent is, kiállították. A Prievidza vérszagot érzett, a gyűrűt ekkor rendszeresen leszakító Hunter Dean vezetésével 12–0-s rohamot produkált, Alejandro Zubillagának időt kellett kérnie, ráadásul centerből már csak egyre, Krivacsevics Márkóra számíthatott, egyébként Filipovity Márkó vagy Jeriah Horne játszott ötös poszton.

A baj összerántotta az Albát, keményedett a védekezés, jöttek a labdaszerzések, abból a könnyű kosarak, majd David Nichols triplája után egy pontra feljött a magyar együttes. Sajnos a hajrá a hazaiaknak sikerült jobban, de a körülményekhez képest még így sem álltak rosszul a fehérváriak.

A harmadik negyed óriási adok-kapokot és hullámzást hozott, a Prievidza elhúzott megint 11-gyel, az albások meg kapaszkodtak, bár nem volt könnyű nekik, a lepattanócsatában nem álltak túl jól. A 27. percben Nichols magas ívű ziccerével így is utolérték ellenfelüket. Hihetetlen, de innen megint a szlovákok támadtak fel, tizenegy pontot dobtak válasz nélkül, nehéz utolsó szakaszra lehetett számítani. Az is lett, Zubillaga lényegében három negyeden keresztül hat játékost rotált, és fáradt az Alba, a Prievidza meg elhúzott, a fehérváriak egyre pontatlanabbá váltak és lekéstek az ellenfelekről védekezésben. Már 19-cel is vezetett a hazai csapat, Nichols triplái jelentettek reményt, de a végjátékban buta hibákat követett el a magyar csapat, és csak halvány esélye maradt a továbbjutás kiharcolására a pénteken Székesfehérváron 18.00 órakor kezdődő visszavágón. 102–85

„Nehezen indult a mérkőzés, aztán mindig sikerült visszakapaszkodnunk. A harmadik negyed végén egyenlítettünk is, majd a Prievidza csinált egy 11–0-s rohamot. A végén az volt a cél, hogy tíz pont körül maradjon a különbség, de az utolsó fél percben nagy hibákat követtünk el” – értékelt az Alba irányítója. DAVID NICHOLS

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

BC PRIEVIDZA (szlovák)–ALBA FEHÉRVÁR 102–85 (23–18, 26–24, 25–21, 28–22)

Privigye, 1800 néző. V: Stoica (román), Edis (török), Agrafiotisz (görög)

PRIEVIDZA: D. SMITH 21/6, JACKSON 10/3, JORDAN 27/3, Raitanen, Krestinin 12. Csere: DEAN 16, Hlivak 3/3, Mrvis 7/6, Jass. Bolek 6/6, Kincel. Edző: Szasa Jankovics

FEHÉRVÁR: NICHOLS 26/15, Thomas 9, Filipovity 11/3, HORNE 15/6, A. Smith 4. Csere: Vojvoda 15/3, Krivacsevics 5, Kass. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–4. 4. p.: 14–6. 8. p.: 18–14. 21. p.: 23–22. 23. p.: 35–22. 29. p.: 42–41. 33. p.: 54–49. 25. p.: 63–52. 27. p.: 63–63. 33. p.: 81–69. 34. p.: 86–71. 36. p.: 93–74. Kiállítva: A. Smith (12. p.)

MESTERMÉRLEG

Szasa Jankovics: – Az Alba kitűnő csapat, tapasztaltabb és talán drágább is a kerete, azonban most megmutattuk a személyiségünket, megharcoltunk minden labdáért, szívvel küzdöttünk, és szép eredményt értünk el. Nem szabad hátradőlni, a fehérvári meccs is nulla nulláról indul.

Alejandro Zubillaga: – Beszéltünk a meccs előtt a taktikáról, az érzelmek kezeléséről, nos, semmi sem valósult meg abból, amit elterveztünk. Olyan karaktert mutattunk, amilyet nem szeretnénk a továbbiakban. Soha semmit sem adok fel, az előző évadban sokszor nyertünk otthon húsz pontnál is többel, pénteken megint megpróbáljuk.