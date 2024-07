Párizs 2024: kialakult a férfi kosárlabdatorna mezőnye

Az NBA-sztár Janisz Adetokunbo vezette görögök hazai pályán harcolták ki a továbbjutást, így 2008 óta először lesznek résztvevők. A nemzetközi szövetség hírlevele alapján a torna legjobbjának a Milwaukee Bucks játékosát választották meg. A görögök az ötkarikás játékokon az A-csoportban szerepelnek majd az ausztrálok, a kanadaiak és a spanyolok társaságában.

Puerto Rico válogatottja is otthon, San Juanban kvalifikálta magát, húsz év szünet után lesz újra olimpiai résztvevő. Párizsban a C-csoportban lép majd pályára, ellenfele a címvédő amerikai, valamint a szerb és az újonc dél-szudáni csapat lesz.

A brazilok a lettországi selejtezőtornán diadalmaskodtak és 16-odszor lesznek ötkarikás indulók. A játékokon a B jelű csoportban a házigazda franciákkal, a világbajnok németekkel és a japánokkal csapnak össze.

A görögökhöz és a Puerto Ricó-iakhoz hasonlóan a spanyolok is saját közönségük előtt ünnepelhették a kijutást, a valenciai döntőben a bahamaiakat verték meg nyolc ponttal. A 1984-ben, 2008-ban, 2012-ben és 2016-ban is olimpiai érmes spanyolok az A-csoportban játszanak majd, a 39 éves Rudy Fernández pedig az első férfi kosaras lehet, aki hat olimpián is pályára lép.

A párizsi játékok férfi kosárlabdatornája július 27-én kezdődik Lille-ben, a bronzmérkőzést és a döntőt augusztus 10-én rendezik a fővárosi Bercy Arénában.