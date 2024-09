Négy magyar játékossal rajtol csütörtökön a férfi kézilabda Bundesliga

A beálló Sipos Adrián és a jobbátlövő Ilic Zoran a második idényét kezdi a német élvonalban, előbbi az MT Melsungenben, utóbbi a HSV Hamburgban. A Melsungen remekül szerepelt tavaly, ötödik lett, így a mostani szezonban az Európa-ligában is szerepelhet. A Hamburg a kilencedik helyen végzett, de sokáig kérdéses volt, hogy maradhat-e a Bundesligában. Anyagi és adminisztratív okok miatt kizárták a klubot, a bíróság első- és másodfokon is a ligának adott igazat, a választottbíróság viszont jogerősen úgy döntött, hogy a hamburgiak továbbra is az élvonalban szerepelhetnek.

Az egyaránt junior-világbajnoki ezüstérmes jobbszélső, Imre Bence és Krakovszki Zsolt idén nyáron került új együtteséhez, előbbi a Ferencvárostól a THW Kielhez, utóbbi a NEKA-tól a HSG Wetzlarhoz.

Imre Bencének az olimpiai felkészülés, a párizsi ötkarikás játékok, majd a költözés és a felkészülés kezdete miatt szinte alig volt lehetősége pihenni az előző szezon óta. Az MTI-nek elmondta, hogy ennek ellenére fizikailag nem érzi magát fáradtnak, mentálisan azonban igen.

„A magánélet is nehezebb, természetesen még sok minden új, és ilyenkor van egy kis honvágy is. Ilyen szempontból ez most egy kicsit nehéz időszak. A pályán viszont nagyon jól érzem magam, a srácok nagyon befogadóak. Inkább amikor otthon vagyok egyedül, akkor nehezebb” – ismerte el a 21 éves játékos.

Hozzátette: kimondottan kérte, hogy nagyon sokat beszéljenek hozzá németül. Próbál németül válaszolgatni, hogy lássák, megérti, amit mondanak, de ha valamit nem ért, azt egyből jelzi, és akkor angolra váltanak.

A THW Kiel negyedik lett tavaly, így szintén az Európa-ligában indulhat.

Sipos Adrián az MTI-nek elmondta, nála némileg más a helyzet – különösen a magánéleti rész –, mint Imrénél, ő ugyanis tavaly a családjával együtt költözött Németországba.

„Meg tudom érteni, hogy nagyon nehéz neki, főleg, hogy ő otthonról költözött ki, ezért most nagyot fordult az élete, a családja és a barátai nincsenek mellette, az anyanyelve is hiányozhat, szóval tényleg minden távol van tőle” – vélekedett. Hangsúlyozta: azt tudja ajánlani a jobbszélsőnek, minél hamarabb tanulja meg a nyelvet, hogy minél gyorsabban be tudjon illeszkedni, és találjon új barátokra a csapaton belül, vagy azon kívül. Fókuszáljon maximálisan az edzésekre, de a kézilabdán kívül is próbáljon meg magának olyan dolgokat, olyan embereket találni, amelyekkel, illetve akikkel szeret időt tölteni.

„Biztosan nehéz lesz az első időszak, hiszen mindenkinek, még nekem is nehéz volt, de biztosan segítenek neki a csapaton belül is, mihamarabb befogadják, és mindent megtesznek, hogy jól érezze magát ott. A kézilabdában itt előre tud lépni, viszont a magánélet le tudja húzni, úgyhogy remélem, ezt a részét is meg tudja oldani” – magyarázta a beálló. Sipos leszögezte, továbbra is nagyon örül neki, hogy a német élvonalba szerződött tavaly nyáron. „Én más utat választottam magamnak, mint a kényelem. Szerintem ez az én stílusom, sosem kerestem feltétlenül a kényelmet. Örülök, hogy ide tudtam jönni, és úgy érzem, jó helyre kerültem, ahol jó edzővel, jó stábbal, jó játékosokkal tudok együtt dolgozni” – közölte.

Hozzáfűzte, korábban csak hallott róla, hogy a Bundesliga a világ legerősebb bajnoksága, de az előző idényben már tapasztalta is, hogy ez valóban így van, ezt mutatta minden egyes mérkőzés. A szerződése jövő nyáron lejár, de elmondta, hogy szeretne Németországban maradni, szívesen játszana a jövőben is Melsungenben, és ha a klub részéről lesz erre fogadókészség, akkor valószínűleg meg fognak tudni egyezni.

Az első „magyaros” rangadóra a 4. fordulóban kerül sor: szeptember 26-án a THW Kiel a Melsungent fogadja. Az előző évadban Hanusz Egon és Leimeter Csaba is a német élvonalban kézilabdázott, de előbbi a TVB Stuttgarttól a portugál Benficához igazolt, utóbbinak a csapata, a Balingen-Weilstetten pedig kiesett. A jobbátlövő ennek ellenére maradt Balingenben, ahol a kapus Nagy Benedek személyében magyar csapattársat is kapott a másodosztályban.

Magyar férfi kézilabdázók Németországban

Élvonal: Sipos Adrián (beálló, MT Melsungen), Ilic Zoran (jobbátlövő, HSV Hamburg), Imre Bence (jobbszélső, THW Kiel), Krakovszki Zsolt (jobbszélső, HSG Wetzlar)

Másodosztály: Leimeter Csaba (jobbátlövő, Balingen-Weilstetten), Nagy Benedek (kapus, Balingen-Weilstetten), Éles Benedek (irányító-átlövő, GWD Minden), Szuharev Lev (jobbátlövő, TUSEM Essen)