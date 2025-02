Női kézilabda NB I: lejártak az óvári eltiltások, nyert az MKC – és a Győr is

A Győri ETO Dunaújvárosban is felforgatott összeállításban lépett pályára, az utolsó két BL-forduló között pihenőt kapott Linn Blohm, Rju Un Hi, Hatadou Sako és Bo van Wetering, a 13 játékossal felálló kisalföldieknél azonban ismét több fiatal (Győri Alexa, Rédecsi Polett és Varga Dalma) kapott bizonyítási lehetőséget. Per Johansson együttese ilyen összetételben is biztosan nyert, Fodor Csenge kilenc, Bruna de Paula nyolc gólig jutott.

A Mosonmagyaróvárban újra ott lehettek a bajnoki keretben az eltiltásukat letöltő kulcsjátékosok (köztük a sérülésből visszatérő Tóth Gabriella), a Fehérvár azonban megérezte Tamara Szmbatjan hiányát. Az MKC igazán a szünet előtt lépett el az Albától, az előnyét pedig a második félidőben is meg tudta őrizni. A hazaiaknál Stranigg Zsófia kilenc, Ines Ivancok-Soltic nyolc gólt ért el, míg a kapuban Mélanie Halter ritkán látható, 22 (!) védéssel zárta a találkozót.

Közben a magyar szövetség (MKSZ) verseny albizottságának szerdán meghozott határozata szerint a február 8-án lejátszott MTK–Kisvárda találkozóra a hazaiak 15 olyan játékost neveztek, aki 2003. január 1. előtt született. Mivel csak 14 ilyen kézilabdázó nevezhető egy meccsre, egyikük jogosulatlanul szerepelt, ezért változtatták meg a 26–29-es végeredményt 0–10-re. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül fellebbezést nyújthat be az MTK.

NŐI KÉZILABDA NB I

16. FORDULÓ

DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–GYŐRI AUDI ETO KC 29–44 (13–28)

Dunaújváros, 600 néző. V: Kiu G., Kiu T.

DUNAÚJVÁROS: Wéninger – Arany 4 (2), KELLERMANN 6 (2), Popovic 2, Lakatos P., Luchies 2, Agócs 2. Csere: Oguntoye (kapus), Török Fanni 2, Szalai B. 1, Terzics 2, Paróczy 2, Gerháth K. 3, Somionka, Fehér L. 2, Horváth A. 1. Edző: Gulyás Péter

GYŐR: S. TOFT – Varga D. 3, Housheer 4 (4), K. Jörgensen 3, BRATTSET DALE 4, Dulfer 5, FODOR 9. Csere: Győri A. (kapus), NZE MINKO 5, DE PAULA 8, Lagerquist 2, Győri-Lukács, Rédecsi 1. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 10. p.: 5–11. 20. p.: 8–18. 28. p.: 11–26. 37. p.: 18–30. 46. p.: 21–37. 55. p.: 24–41

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Gulyás Péter: – Köszönjük, hogy ellenfelünk ennyire komolyan vette a találkozót. Rengeteget fejlődtünk a hatvan perc során, ami a következő időszakra rendkívül hasznos lehet számunkra. Csalódott vagyok ugyanakkor, mert rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, ám a kapus elleni párharcokból a vendégek sokkal eredményesebben jöttek ki.

Per Johansson: – Nehéz amikor a Ludwigsburg és az Esbjerg elleni BL-találkozók között vár ránk egy bajnoki mérkőzés. Boldog vagyok, hogy ilyen erőket tudott mozgósítani csapatom az első félidőben, minden tekintetben magas színvonalon teljesítettünk, gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Szünet után ellenfelünk is megmutatta mire képes. Örülök, hogy a fiataljaink is játéklehetőséget kaptak.

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁR–ALBA FEHÉRVÁR KC 35–27 (20–14)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 600 néző. V: Felhő, Öcsi

MKC: HALTER – Falusi-Udvardi 4, Albek 3, Wolfs 4, Tóth E. 1, IVANCOK-SOLTIC 8 (2), STRANIGG ZS. 9 (1) Csere: C. Martins (kapus), Kukely A. 1, Faragó Luca, Varga E., TÓTH G. 5, Molnár D., Magyar F. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

FEHÉRVÁR: Hadfi – Szabó–Májer 5, K. Pavlovics 5, KOCSIS 3, SZABÓ K. 7 (2), Utasi 1, Takó 2. Csere: Aalla (kapus), Tolnai 3, Kövér 1, Bojtos, Moreno, Szemes. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–2. 19. p.: 12–11. 26. p.: 18–13. 44. p.: 25–18. 52. p.: 29–24

Kiállítások: 10, ill., 8 perc

Hétméteresek: 3/6, ill., 2/5

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Tudtuk, hogy küzdelmes meccs lesz, és a Fehérvár nem fogja könnyen adni magát. Jól indult számunkra az első félidő, kontrolláltuk a játékot, és domináltunk. A második félidőben több védekezési hibánk volt, és kicsit visszaesett a játékunk. Több ziccert kihagytunk, ezért nem tudtuk nagyobbra növelni a különbséget. Mélanie fantasztikusan védett a kapuban, sokat segített nekünk az egész mérkőzésen.

Szuzana Lazovics: – Sok problémánk volt az első félidőben, nem működött a védekezésünk, ezt pedig kihasználta az ellenfél. A második játékrészben jobban játszottunk, de sok ziccert hibáztunk, és sok technikai hibát vétettünk. Nem játszottunk jól, sőt, az elmúlt időszak leggyengébb teljesítményét nyújtottuk.