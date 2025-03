Ezúttal elmaradt a meglepetés, az FTC kiütötte a Debrecent

NEM SZERETETT VOLNA MÉG EGYSZER úgy járni a Ferencváros, mint tavaly októberben, amikor – többek között – Océane Sercien-Ugolin időntúli hétméteresének köszönhetően pontot veszített Debrecenben. A fővárosiak a vesztett pontok tekintetében jobban állnak, mint a rivális Győr, amelyet az év első napjaiban sikerült hazai pályán legyőzniük. Az aranyéremért zajló versenyfutásban több hiba már egyik bajnokaspiránsnak sem fér bele, a Loki még idegenben is veszélyes ellenfél tud lenni.

Éppen ezért az FTC már az elején magához ragadta a kezdeményezést, az első percek főszereplője Emily Bölk volt az Elek Gyula Arénában. A német balátlövő dobta be az első két gólt, majd félelmetes csellel ment el Tamara Haggerty mellett, aki már csak kiállítást érően tudott utána nyúlni. Nem sokkal később Grosch Vivien is a kiállítás sorsára jutott, ami jó esélyt kínált a zöld-fehéreknek, hogy hamar meglépjenek. Ez némi „spéttel” sikerült is, a címvédő 6–2-re meglépett.

Szilágyi Zoltánnak időt is kellett kérnie, a szakember célja a támadójáték felpörgetése volt. Csapata pechére az FTC nagyon jó napot fogott ki, minden összejött neki, márpedig amikor egy BL-négyes döntőbe jutásra esélyes csapatnak sikerülnek a dolgai, akkor könnyen képes átrohanni aktuális riválisán. A Loki négy-ötgólos hátránya az első félidő hajrájában sem akart csökkenni, ráadásul pályára lépett a nemrég az év fiatal női kézilabdázójának megválasztott Simon Petra is.

A 17–12-ről induló második játékrészben a hazaiak hamar rövidre zárták a fontos kérdéseket, Valerija Maszlova, Darja Dmitrijeva és Bölk vezérletével a 35. percben már tíz gól volt a különbség (23–13). Nagy volt az öröm a Népligetben, a vezetőedző Allan Heine fülig érő mosollyal konstatálta, hogy mekkorát játszanak a „lányai”.

Dragana Cvijics már a 44. percben megszerezte az FTC 30. gólját, néhány Jessica Ryde-védést leszámítva a vendégek védekezése semmilyen ellenállást nem tudott kifejteni ezen a napon. A Loki a hét a hat elleni támadójátékával próbált közelebb jönni, de 33–18-nál már tizenöt gól volt a felek között.

A Ferencváros 41–24-re győzött, nem volt kérdés, hogy megőrzi a veretlenségét. Újabb lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a május 10-i Győr elleni szuperrangadó döntsön a bajnoki cím sorsáról.

A Budaörs elsősorban remek első félidei játékának (21–12) köszönhetően öt góllal legyőzte és ezzel megelőzte a Dunaújvárost. A vendégek a mérkőzés során egyszer sem vezettek. A találkozó legeredményesebbje a nyolc góllal záró Szekerczés Luca volt, míg a vendégeknél Tena Petika hat találatig jutott.

A mérkőzés elejétől kezdve végig vezetve nyert az Alba Fehérvár is, a Kisvárda legyőzéséhez Maddi Aalla Rotaetxe 17 védéssel járult hozzá, míg Utasi Linda hét gólt dobott.

KÉZILABDA

NŐI NB I

19. FORDULÓ

Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE 22–18 (13–10)

Moyra-Budaörs–Dunaújvárosi Kohász KA 33–28 (21–12)

FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler 41–24 (17–12)

KÉSŐBB

18.00: Szombathelyi KKA–Mol Esztergom

18.00: Váci NKSE–MTK Budapest

Korábban

Motherson Mosonmagyaróvár–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 31–27

