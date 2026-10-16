Nemzeti Sportrádió

Cáfolta válogatott szélsője távozását a Mosonmagyaróvár

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.16. 09:40
null
Falusi-Udvardi Laura itt éppen a Ferencváros ellen játszott (Fotó: Mosonmagyaróvári KC)
Címkék
Falusi-Udvardi Laura női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
A női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvári KC hivatalos közleményben cáfolta azt a sajtóban megjelent híresztelést, mely szerint Falusi-Udvardi Laura távozik a csapattól.

A közelmúltban több fontos játékos is távozott a Mosonmagyaróvártól: legutóbb a világbajnok brazil kapus, Bárbara Arenhart, előtte pedig a holland beálló, Pipy Wolfs. A Kisalföld.hu csütörtökön úgy értesült, hogy a magyar válogatott jobbszélső, Falusi-Udvardi Laura is elhagyhatja a csapatot.

A mosonmagyaróvári klub még aznap cáfolta is a sajtóhírt: „Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy Falusi-Udvardi továbbra is klubunk kötelékébe tartozik, és a megjelent híresztelésekkel ellentétben nem távozik az MKC-tól. Szeretnénk felhívni szurkolóink és a sajtó figyelmét arra, hogy a csapat keretét érintő bármilyen változás kizárólag a klub hivatalos felületein megjelent tájékoztatás alapján tekinthető hitelesnek. Ahogy eddig, úgy a jövőben is minden, a keretet érintő esetleges változásról hivatalosan és időben tájékoztatjuk szurkolóinkat.”

Az említett forrás a Ferencvárost nevezte meg a 29 éves Falusi-Udvardi lehetséges állomáshelyéül, amelynek keretében Balázs Bítia súlyos sérülése miatt el is férne egy jobbszélső.

A Mosonmagyaróvár nem a legszebb időszakát éli, a 2026–2027-es bajnoki idényt öt vereséggel kezdte. Az egyesület augusztusban 90 millió forintos tartozást rendezett az önkormányzat felé.

Kézilabda
2026.10.13. 15:15

Női kézi: Győri-Lukács és Márton Gréta is visszatért a válogatott keretébe

Golovin Vlagyimir csapata október 22-én és 25-én is a francia nemzeti csapattal találkozik felkészülési mérkőzésen.

 

Falusi-Udvardi Laura női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
Legfrissebb hírek

Budaörsön is nyert, továbbra is veretlen a DVSC a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
16 órája

Könnyedén nyert az FTC Szombathelyen a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.10.14. 19:36

Az ETO könnyed győzelemmel vette el az Esztergom veretlenségét a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.10.13. 19:32

Női kézilabda NB I: Székesfehérváron nyert az újonc MTK

Kézilabda
2026.10.10. 19:43

Női kézi NB I: nem bírt egymással az Esztergom és a DVSC

Kézilabda
2026.10.09. 19:38

Távozik Mosonmagyaróvárról a világbajnok brazil kapus – hivatalos

Kézilabda
2026.10.09. 19:00

Gólgazdag meccsen legyőzte a Mosonmagyaróvárt, továbbra is hibátlan az FTC a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.10.07. 19:40

Női kézilabda NB I: távozik a váciak átlövője, a Mosonmagyaróvárnál folytatja – hivatalos

Kézilabda
2026.10.07. 13:24