Cáfolta válogatott szélsője távozását a Mosonmagyaróvár

A közelmúltban több fontos játékos is távozott a Mosonmagyaróvártól: legutóbb a világbajnok brazil kapus, Bárbara Arenhart, előtte pedig a holland beálló, Pipy Wolfs. A Kisalföld.hu csütörtökön úgy értesült, hogy a magyar válogatott jobbszélső, Falusi-Udvardi Laura is elhagyhatja a csapatot.

A mosonmagyaróvári klub még aznap cáfolta is a sajtóhírt: „Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy Falusi-Udvardi továbbra is klubunk kötelékébe tartozik, és a megjelent híresztelésekkel ellentétben nem távozik az MKC-tól. Szeretnénk felhívni szurkolóink és a sajtó figyelmét arra, hogy a csapat keretét érintő bármilyen változás kizárólag a klub hivatalos felületein megjelent tájékoztatás alapján tekinthető hitelesnek. Ahogy eddig, úgy a jövőben is minden, a keretet érintő esetleges változásról hivatalosan és időben tájékoztatjuk szurkolóinkat.”

Az említett forrás a Ferencvárost nevezte meg a 29 éves Falusi-Udvardi lehetséges állomáshelyéül, amelynek keretében Balázs Bítia súlyos sérülése miatt el is férne egy jobbszélső.

A Mosonmagyaróvár nem a legszebb időszakát éli, a 2026–2027-es bajnoki idényt öt vereséggel kezdte. Az egyesület augusztusban 90 millió forintos tartozást rendezett az önkormányzat felé.