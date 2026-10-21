Közel az újabb győzelemhez a Veszprém a Füchse Berlin elleni BL-rangadón

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában a One Veszprém HC a német Füchse Berlint fogadja. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 20–13 (félidő) – ÉLŐ! Cikkünk folyamatosan frissül... A VESZPRÉM KERETE A MÉRKŐZÉSRE