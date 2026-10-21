Közel az újabb győzelemhez a Veszprém a Füchse Berlin elleni BL-rangadón

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában a One Veszprém HC a német Füchse Berlint fogadja. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 20–13 (félidő) – ÉLŐ!
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A VESZPRÉM KERETE A MÉRKŐZÉSRE
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