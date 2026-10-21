Nemzeti Sportrádió

Közel az újabb győzelemhez a Veszprém a Füchse Berlin elleni BL-rangadón

2026.10.21. 20:09
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Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
One Veszprém HC Veszprém Férfi kézi BL Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában a One Veszprém HC a német Füchse Berlint fogadja. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 20–13 (félidő)ÉLŐ!

Cikkünk folyamatosan frissül...

A VESZPRÉM KERETE A MÉRKŐZÉSRE

 

One Veszprém HC Veszprém Férfi kézi BL Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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