Sótonyi László: „A négyes döntőbe jutást nem adják ingyen”

VINCZE SZABOLCS
2026.03.26. 10:24
Fotó: NEKA/Tompos Gábor
férfi kézilabda NB I Sótonyi László férfi kézilabda Magyar Kupa NEKA
Eddig nemcsak a hazai élvonalban szerepelt jól a NEKA férfi kézilabdacsapata, hanem két év után újra bejutott a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé is. Edzője, Sótonyi László az idényről és a szakmai munka hátteréről beszélt lapunknak.  

Három pilléren áll a szakmai munka a NEKA élvonalbeli férfi kézilabdacsapatánál: egyrészt a kondicionális felkészítésen, hiszen az ide érkező 18–19 éves játékosok még nincsenek erejük teljében. Taktikailag is erősnek kell lenniük elöl-hátul, hiszen struktúrában kell dolgozniuk, hogy fel tudják venni a versenyt az ellenfelekkel, harmadrészt a szakmai stáb kiemelt szerepet szán a mentális felkészítésnek, ezért nemzetközileg is elismert csapattal dolgozik együtt, amely egyénileg méri fel a csapatot, és tudatosan készíti fel a játékosokat az esetleges buktatókra.

 „Minden idényben szinte új csapatot kell építenem, mert a húzóembereket elviszik a nagyobb klubok, de ez így van rendjén. Kivéve, ha egy játékos még nem áll készen a szintlépéshez, mert akkor jobb, ha marad és fejlődik – mondta Sótonyi László, a Liqui Moly NEKA edzője. – Nyáron olyan srácok érkeztek a rutinosabb élvonalbeli játékosok helyett, akik zöldfülűnek számítanak az NB I-ben, és alsó hangon is fél év kell, mire beleerősödnek a ligába, beleszoknak a játékrendszerbe, megtanulják a feladataikat, és megtanulnak meccset nyerni, ami általában az idény második felében szokott jobban sikerülni.”     

Ez a megállapítás erre az idényre nem feltétlenül igaz, a Nemzeti Kézilabda Akadémia első csapata egész jó őszt zárt, és most, 19 forduló után 7 győzelemmel, 3 döntetlennel és 9 vereséggel a tabella 8. helyén áll. Pedig úgy indult az évad, hogy az első négy bajnokin csak egyetlen pontot szerzett a csapat, majd idegenben váratlanul 34–31-re legyőzte a bajnoki bronzérmes Ferencvárost, amivel minden megváltozott.

 „Általában azzal a céllal vágunk neki az évadnak, hogy a vonal fölött végezzünk, sokszor az is nagy szó, ha sikerül kiharcolnunk a bennmaradást. Most jobban állunk, de óvatos vagyok, mert még sok van hátra a bajokságból – folytatta a szakember. – Mindig voltak meglepetéseredmények, minden évben véghez vittünk valamilyen bravúrt, belemartunk valamelyik nagycsapatba, három évvel ezelőtt például ikszeltünk a Veszprémmel, tavaly legyőztük a Tatabányát, 2024-ben pedig bronzérmet szereztünk a Magyar Kupában.”     

Utóbbi sorozatban most is remekül szerepelnek, újra bejutottak a legjobb négy közé, miután legyőzték az élvonalbeli Budakalászt (35–26), a Csurgót (31–29) és a Balatonfüredet (25–24) is. Mivel a két fő esélyes, a Veszprém és a Szeged már az elődöntőben találkozik, a NEKA előtt esély nyílik az újabb jó szereplésre. A tréner szerint csapatában benne van egy kiugró idény, de a fiatalság miatt az ellenkezője is.

Véleménye szerint a Magyar Kupa lebonyolítási rendszerének a lényege éppen az, hogy a kisebb és gyengébb csapatok is megkapják az esélyt, hogy magasra jussanak. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a négyes döntőbe jutást nem adják ingyen, most is erős csapatokat kellett kiverni, és a NEKA csak akkor tudja legyőzni a papíron erősebb ellenfeleit, ha játékosai maradéktalanul betartják a megbeszélt taktikát, az ellenfél pedig nem tudja kihozni magából a száz százalékot.

 „A NEKA-nál lévő munkamorál és hangulat lehetővé teszi, hogy aki fejlődni akar, minden segítséget megkaphasson a szakmai stábtól. Nem lesz mindenkiből kétszázszoros válogatott játékos, de igyekszünk mindenkinek olyan útravalót adni, amit később is tud majd használni, akárhova is kerül – tette hozzá Sótonyi László. – Ebben a klubban mindenki fejlődik, tudjuk, hogy most is sokan eligazolnak, de akik megdolgoztak érte, azoknak tényleg itt az ideje, hogy kezükbe vegyék a sorsukat. Az már más kérdés, hogy amíg itt vannak, napról napra teljesíteniük kell, mert maximalista vagyok, aki kijelöli a következő lépcsőfokot mindenkinek, és rábírni a játékosaimat arra, hogy sose elégedjenek meg magukkal.”     

A NEKA a bajnokságban szombaton a Budai Farkasok otthonában játszik, a Magyar Kupa elődöntőjében pedig a Mol Tatabánya KC együttesével csap össze Győrben április 18-án.

VÉLEMÉNY
„Minden meccsen felszabadultan tudunk játszani, ami a csapatnál végzett magas szintű szakmai munkának és a mentális felkészítésnek köszönhető, valamint a csapatkohéziónak. A Fradi elleni idegenbeli győzelem jót tett az önbizalmunknak, mert elhitette velünk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. A NEKA-nál erős a verseny a játékpercekért, a rendszer célja, hogy felkészítsen az élvonalra, a nemzetközi szintre és a válogatottra, ebben a sorrendben. Szinte még gyerekként jöttem a klubhoz, én is érzem, hogy az elmúlt években erősebb lettem, technikailag és taktikailag is előre léptem” – mondta Tóth Levente, a NEKA irányítója. 
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K    

Gk 

  1. Veszprém

19

19

761–519

+242 

38 

  2. Szeged

19

16

1

2

669–523

+146 

33 

  3. Tatabánya

20

15

5

626–571

+55 

30 

  4. FTC

19

12

1

6

635–588

+47 

25 

  5. Balatonfüred

19

9

1

9

506–542

–36 

19 

  6. Győr

19

8

2

9

558–562

–4 

18 

  7. Csurgó

19

7

3

9

528–517

+11 

17 

  8. NEKA

19

7

3

9

515–549

–34 

17 

  9. PLER

19

7

2

10

501–551

–50 

16 

10. Szigetszentmiklós

19

6

1

12

488–558

–70 

13 

11. Gyöngyös

19

6

13

502–568

–66 

12 

12. Komló

20

4

3

13

528–594

–66 

11 

13. Budai Farkasok-Rév

19

3

5

11

493–561

–68 

11 

14. Budakalász

19

3

2

14

513–620

–107 

 

 

