Sótonyi László: „A négyes döntőbe jutást nem adják ingyen”

Három pilléren áll a szakmai munka a NEKA élvonalbeli férfi kézilabdacsapatánál: egyrészt a kondicionális felkészítésen, hiszen az ide érkező 18–19 éves játékosok még nincsenek erejük teljében. Taktikailag is erősnek kell lenniük elöl-hátul, hiszen struktúrában kell dolgozniuk, hogy fel tudják venni a versenyt az ellenfelekkel, harmadrészt a szakmai stáb kiemelt szerepet szán a mentális felkészítésnek, ezért nemzetközileg is elismert csapattal dolgozik együtt, amely egyénileg méri fel a csapatot, és tudatosan készíti fel a játékosokat az esetleges buktatókra.

„Minden idényben szinte új csapatot kell építenem, mert a húzóembereket elviszik a nagyobb klubok, de ez így van rendjén. Kivéve, ha egy játékos még nem áll készen a szintlépéshez, mert akkor jobb, ha marad és fejlődik – mondta Sótonyi László, a Liqui Moly NEKA edzője. – Nyáron olyan srácok érkeztek a rutinosabb élvonalbeli játékosok helyett, akik zöldfülűnek számítanak az NB I-ben, és alsó hangon is fél év kell, mire beleerősödnek a ligába, beleszoknak a játékrendszerbe, megtanulják a feladataikat, és megtanulnak meccset nyerni, ami általában az idény második felében szokott jobban sikerülni.”

Ez a megállapítás erre az idényre nem feltétlenül igaz, a Nemzeti Kézilabda Akadémia első csapata egész jó őszt zárt, és most, 19 forduló után 7 győzelemmel, 3 döntetlennel és 9 vereséggel a tabella 8. helyén áll. Pedig úgy indult az évad, hogy az első négy bajnokin csak egyetlen pontot szerzett a csapat, majd idegenben váratlanul 34–31-re legyőzte a bajnoki bronzérmes Ferencvárost, amivel minden megváltozott.

„Általában azzal a céllal vágunk neki az évadnak, hogy a vonal fölött végezzünk, sokszor az is nagy szó, ha sikerül kiharcolnunk a bennmaradást. Most jobban állunk, de óvatos vagyok, mert még sok van hátra a bajokságból – folytatta a szakember. – Mindig voltak meglepetéseredmények, minden évben véghez vittünk valamilyen bravúrt, belemartunk valamelyik nagycsapatba, három évvel ezelőtt például ikszeltünk a Veszprémmel, tavaly legyőztük a Tatabányát, 2024-ben pedig bronzérmet szereztünk a Magyar Kupában.”

Utóbbi sorozatban most is remekül szerepelnek, újra bejutottak a legjobb négy közé, miután legyőzték az élvonalbeli Budakalászt (35–26), a Csurgót (31–29) és a Balatonfüredet (25–24) is. Mivel a két fő esélyes, a Veszprém és a Szeged már az elődöntőben találkozik, a NEKA előtt esély nyílik az újabb jó szereplésre. A tréner szerint csapatában benne van egy kiugró idény, de a fiatalság miatt az ellenkezője is.

Véleménye szerint a Magyar Kupa lebonyolítási rendszerének a lényege éppen az, hogy a kisebb és gyengébb csapatok is megkapják az esélyt, hogy magasra jussanak. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a négyes döntőbe jutást nem adják ingyen, most is erős csapatokat kellett kiverni, és a NEKA csak akkor tudja legyőzni a papíron erősebb ellenfeleit, ha játékosai maradéktalanul betartják a megbeszélt taktikát, az ellenfél pedig nem tudja kihozni magából a száz százalékot.

„A NEKA-nál lévő munkamorál és hangulat lehetővé teszi, hogy aki fejlődni akar, minden segítséget megkaphasson a szakmai stábtól. Nem lesz mindenkiből kétszázszoros válogatott játékos, de igyekszünk mindenkinek olyan útravalót adni, amit később is tud majd használni, akárhova is kerül – tette hozzá Sótonyi László. – Ebben a klubban mindenki fejlődik, tudjuk, hogy most is sokan eligazolnak, de akik megdolgoztak érte, azoknak tényleg itt az ideje, hogy kezükbe vegyék a sorsukat. Az már más kérdés, hogy amíg itt vannak, napról napra teljesíteniük kell, mert maximalista vagyok, aki kijelöli a következő lépcsőfokot mindenkinek, és rábírni a játékosaimat arra, hogy sose elégedjenek meg magukkal.”

A NEKA a bajnokságban szombaton a Budai Farkasok otthonában játszik, a Magyar Kupa elődöntőjében pedig a Mol Tatabánya KC együttesével csap össze Győrben április 18-án.

VÉLEMÉNY „Minden meccsen felszabadultan tudunk játszani, ami a csapatnál végzett magas szintű szakmai munkának és a mentális felkészítésnek köszönhető, valamint a csapatkohéziónak. A Fradi elleni idegenbeli győzelem jót tett az önbizalmunknak, mert elhitette velünk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. A NEKA-nál erős a verseny a játékpercekért, a rendszer célja, hogy felkészítsen az élvonalra, a nemzetközi szintre és a válogatottra, ebben a sorrendben. Szinte még gyerekként jöttem a klubhoz, én is érzem, hogy az elmúlt években erősebb lettem, technikailag és taktikailag is előre léptem” – mondta Tóth Levente, a NEKA irányítója.