Nemzeti Sportrádió

Nincs itt semmi látnivaló – Thury Gábor jegyzete

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
2026.06.16. 23:02
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vb 2026 jegyzet NS-VÉLEMÉNY

Chema Rodríguezt leváltotta a szövetségi kapitányi posztról a Magyar Kézilabda-szövetség elnöksége. Az MKSZ 2022-ben nevezte ki, 2024 márciusában meghosszabbította a szerződését 2028. augusztus 31-ig. A testület most nem tehetett mást: Ilyés Ferenc elnök elmondta, több szempont mérlegelését követően arra a következtetésre jutottak, változásra van szükség a férfiválogatott munkájában. 
Nemzeti együttesünk összesítésben egy góllal elvesztette a szerbek elleni világbajnoki selejtezőt, ezzel az olimpiára kijutásra is jelentősen csökkent az esélye. Aligha ütök a szög mellé a felvetésemmel, ha azt írom, Chema Rodríguez távozását szinte mindenki sajnálja. A szinte szócskát azért tettem hozzá, mert Máthé Dominik neheztelt a kapitányra, hogy nem léphetett pályára a szerbek ellen…

Lehetne most kutakodni a háttérben, hátha történt valami a kulisszák mögött, ami miatt Chema nem töltheti ki a szerződését, de erre az esetre illik a gyakran használt kifejezés: nincs itt semmi látnivaló.

A szakember a Veszprém játékosaként eresztett gyökeret a honi kézilabdázásban – bajnoki elsőségek és Magyar Kupa-sikerek, Bajnokok Ligája-ezüstérem szegélyezték az útját –, 2018-tól Nagy Lászlóval Gulyás István szövetségi kapitány stábjában dolgozott, 2022 márciusában kapta meg a kapitányi marsallbotot. Irányításával a 2023-as és 2025-ös vb-n nyolcadik lett a csapat, a 2024-es Európa-bajnokságon ötödik, az idén tizedik, akárcsak a 2024-es párizsi olimpián.

Az eredményekből is látszik, a nyolc közé jutás bravúrnak számít, még úgy is, hogy a közvélemény általában mintha felülkalibrálná az együttest. Chema tudását játékos és sportvezető egyaránt elismerte, ám a vezetőségnek a vb-selejtező kudarca után lépnie kellett. Ha nem tette volna, magát hitelteleníti, nevezetesen, ha minden marad változatlan, azt üzeni, konzerválja az eredménytelenséget. Tény, a lehetséges selejtezős ellenfelek közül Szerbia volt a legnehezebb, de erre nem lehet hivatkozni, mint ahogyan arra sem, hogy a 2027-es németországi tornára a mieinknél gyengébb Törökország és Szaúd-Arábia kapta a szabadkártyát. 

Szóval, nincs itt semmi látnivaló, hacsak az nem, hogy Chema Rodríguez abból a játékos­anyagból dolgozott, ami van. Márpedig ezen az utódja sem tud változtatni…

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

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vb 2026 jegyzet NS-VÉLEMÉNY
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