Klubot vált Németországban a magyar férfi kéziválogatott kapusa, kiesőjelölthöz igazol – hivatalos

A magyar válogatott Bartucz László 2025 óta szerepel az MT Melsungenben, amely jelenleg a Bundesliga hetedik helyén áll. A Wetzlar viszont a bajnokság utolsó előtti helyét foglalja el, így jó esély van arra is, hogy a gárda a következő idényt már a másodosztályban kezdi meg. A Wetzlar azonban hivatalos közleményében biztosított mindenkit, hogy a 34 éves kapus abban az esetben is érkezik a nyáron, ha a csapat kiesik az élvonalból.

„A Melsungennél töltött időm alatt nagyon jól megismertem Laszlót, és nagyra értékelem a jellemét, a sportban mutatott minősége mellett. Már a beszélgetéseink kezdetétől fogva nagy lelkesedést tanúsított, függetlenül attól, melyik ligában játszunk a következő idényben. Vele sok tapasztalatot és higgadtságot is szerezünk a poszton, ami nagyon fontos lesz számunkra. Örülök, hogy sikerült őt megszereznünk” – mondta Michael Allendorf, a Wetzlar sportigazgatója a klub hivatalos honlapjának.

A magyar kapus is elmondta véleményét a klubváltás okairól: „Nagyon örülök, hogy egy olyan klubhoz költözhetek, amelynek ilyen nagyszerű kézilabdás hagyományai vannak. Korábban sok neves kapus viselte ezt a mezt, ez is lenyűgözött és inspirált. Ugyanakkor vonz az itt kínált sportnézőpont, amelynek fejlesztésében szeretnék részt venni a jövőben. Meg vagyok győződve arról, hogy kemény munkával és a szurkolóink támogatásával együtt sikeresek lehetünk.”

Bartucz 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá új csapatával. Korábban beszámoltunk arról, hogy a kapus mellett egy másik magyar válogatott játékos, Pergel Andrej is a Wetzlarban folytathatja pályafutását.