Bebiztosíthatja a négyes döntőt a magyar női kézilabda-válogatott az Európa-kupában

Két megméretés vár a magyar női kézilabda-válogatottra a héten az Európa-kupa csoportkörében. A Golovin Vlagyimir által irányított, Európa-bajnoki bronzérmes együttes szerda este Törökországban, majd szombaton itthon lép pályára Csehország ellen. A négyesből a márciusi két körben a mieinket oda-vissza legyőző dánok már továbbjutottak, így készülhetnek a szeptemberi négyes döntőre, és ha nemzeti csapatunk is érvényesíti a papírformát az utolsó két találkozóján, akkor szintén folytathatja a szereplését.

Az Ek-ban az idei kontinenstorna öt társházigazdája (Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia és Törökország) mellett a legutóbbi, 2024-es viadal első három helyezettje (a győztes Norvégia, a második Dánia és a bronzérmes mieink) szerepel két négyes csoportban. Az említett nyolc válogatott mellett a svéd, a spanyol, a holland, a német és a francia együttes is már kvalifikációt szerzett, 11 hely azonban még kiadó: az Eb-selejtező utolsó két fordulóját is ezen a héten rendezik meg, a kontinenstorna csoportkörének sorsolása jövő csütörtök este lesz a lengyelországi Katowicében.

A magyar keret (amelyben újonc a debreceni beálló Juhász Kata, a sérülés miatt végül kimaradó metzi Albek Anna helyett pedig Kukely Anna kapott lehetőséget) múlt vasárnap gyűlt össze Felcsúton, hétfőn edzett, kedden pedig hosszú útra indult a közép-anatóliai Aksarayba. A csütörtöki újabb utazást követően a csehek elleni szombati, érdi záró találkozó előtt sem marad sok ideje a gyakorlásra a Golovin-csapatnak.

„Nincs sok edzéslehetőségünk. Megérkeztek a játékosok, felmértük az állapotukat, egyet tréningeztünk hétfő délután, kedden pedig egész nap utaztunk – mondta Golovin Vlagyimir. – A szerdai meccs előtt változtatunk, most kivételesen nem kondiedzés lesz, hanem labdás gyakorlás, átmozgató jelleggel. Minden rendben, jó a lányok hangulata, mindenki tudja, hogy miért van itt. Videóztunk, megbeszéltünk néhány dolgot, saját magunkkal foglalkozunk, frissíteni kell néhány elemet, nincs semmi olyan különlegesség, amit másképpen kellene csinálnunk, rendben vannak a játékosok, de nyilván fáradtak a kluboknál lévő sorozatterhelés miatt, ez sok mindent befolyásol. A dánok elleni legutóbbi két mérkőzésen nem volt tökéletes a játékunk, ezt tudjuk, de nagy gond nincs, a precizitásra kell nagyon figyelnünk minden szempontból, támadásban és védekezésben is pontosabban kell végrehajtanunk az elképzeléseinket.”

A szövetségi kapitány szerint a török együttes nem tartozik a nehéz riválisok közé, nyilvánvalóan nincs a dánok szintjén, ugyanakkor lelkes csapat, amely más stílusú kézilabdát játszik, a legtöbb európai válogatottól eltérő mozgásokkal, ami okozhat problémát, ha nem figyelnek kellően oda. Minden egyes időszak fontos, amelyet együtt tölt a keret, a lényeg, hogy ezen a héten csakis magukkal foglalkozzanak és azon megoldások kijavításán, amelyek nem működtek az előző két fordulóban.

Kapusok: Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC). Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Kovács Anett (Esztergom). Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román). Irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvár), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz). Beállók: Juhász Kata, Tóvizi Petra (mindkettő DVSC Schaeffler), Szmolek Apollónia (Esztergom). Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német). Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC) A KERET

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

5. forduló

Szerda

18.00: Törökország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

Csütörtök

17.30: Csehország–Dánia

6. (utolsó) forduló

Szombat

18.00: MAGYARORSZÁG–Csehország (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

16.00: Dánia–Törökország