Vissszatérés! Megvan Gyurka János új csapata

2026.03.25. 12:20
Gyurka (balra) és az elnök (Fotó: hsgbk.at)
Gyurka János kézilabda HSG
Február közepén bontott szerződést a Szombathelyi KKA női kézilabdacsapata Gyurka János vezetőedzővel, akit szerdán délelőtt az osztrák HSG Bärnbach/Köflach mutatott be, mint a csapat új vezetőedzője.

Gyurka számára nem ismeretlen a most már HSG Xentis Lipizzanerheimat néven futó csapat, hiszen az ezredforduló idején 1998 és 2000 között kétszer nyert osztrák bajnoki címet a csapattal, 2001-ben pedig Osztrák Kupa-győzelmet ünnepelhetett – az akkor még játékosedzőként fungáló szakember.

A HSG az elmúlt évtizedekben folyamatosan egyre lejjebb csúszott,  a felsőháztól távol került, sőt, 2022 óta az alapszakaszban rendre az utolsó két hely valamelyikén végzett.

A sikertelen szereplést unta meg a klub elnöke, dacára annak, hogy ebben az idényben jelenleg a kilencedik helyen áll a csapat, Otto Kresch úgy döntött, itt az ideje a váltásnak. Ezért elküldte az eddigi vezetőedzőt, Risto Arnaudovskit és a február közepe óta munka nélküli Gyurka Jánost nevezte ki a helyére.

Gyurka fő feladata az lesz, hogy a hátralévő négy bajnokin bejuttassa a csapatot a felsőházi rájátszásba.

 

 

Gyurka János kézilabda HSG
