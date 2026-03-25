Vissszatérés! Megvan Gyurka János új csapata

Gyurka számára nem ismeretlen a most már HSG Xentis Lipizzanerheimat néven futó csapat, hiszen az ezredforduló idején 1998 és 2000 között kétszer nyert osztrák bajnoki címet a csapattal, 2001-ben pedig Osztrák Kupa-győzelmet ünnepelhetett – az akkor még játékosedzőként fungáló szakember.

A HSG az elmúlt évtizedekben folyamatosan egyre lejjebb csúszott, a felsőháztól távol került, sőt, 2022 óta az alapszakaszban rendre az utolsó két hely valamelyikén végzett.

A sikertelen szereplést unta meg a klub elnöke, dacára annak, hogy ebben az idényben jelenleg a kilencedik helyen áll a csapat, Otto Kresch úgy döntött, itt az ideje a váltásnak. Ezért elküldte az eddigi vezetőedzőt, Risto Arnaudovskit és a február közepe óta munka nélküli Gyurka Jánost nevezte ki a helyére.

Gyurka fő feladata az lesz, hogy a hátralévő négy bajnokin bejuttassa a csapatot a felsőházi rájátszásba.