Van még tartalék a Ferencvárosban – jön a Dortmund elleni visszavágó a női kézilabda BL-ben

Hatgólos előnyből kezdi el a Bundesliga-éllovas, friss Német Kupa-győztes Dortmund elleni párharc szombat délutáni érdi visszavágóját a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A két balátlövőt, a francia Orlane Kanort és a német Emily Vo­gelt sérülés miatt nélkülöző zöld-fehérek az elmúlt hétvégén kiváló hajrával nyerték meg az idegenbeli első találkozót, a jó kapusteljesítménynek, illetve támadásban a Klujber Katrin, Simon Petra, Szeibert Anna (a 18 éves tehetség először játszott a BL-ben) belső hármas hatékony és gólerős játékának köszönhetően nagy lépést tettek a legjobb nyolc közé jutás felé.

VÉLEMÉNY Henk Groener Henk Groener, a Dortmund edzője: – Az első mérkőzésen sok technikai elemet jól csináltunk, de a végén túl sok helyzetet elrontottunk. Nyilvánvaló, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak még egyszer. A hazai meccs hajrájában az FTC kapusa, Laura Glauser minden második kísérletünket hárította, hat góllal alulmaradtunk, egyértelmű, hogy idegenben sem vár ránk egyszerű feladat, de minden tőlünk telhetőt megteszünk.

„Többé-kevésbé azt kaptuk a Dortmundtól az első meccsen, amit vártunk és amire készültünk – mondta Hársfalvi Júlia, az FTC balszélsője. – A lerohanásokat viszont jól végigvitte, eléggé ránk futott, fontos, hogy a visszavágón ezen javítsunk. A második mérkőzés előtti videózáson megnéztük azokat a lehetőségeket, amelyekből még hatékonyabbak lehetünk, amelyekkel szélesíteni tudjuk a támadási repertoárt, mert bőven volt ilyen. Az biztos, hogy a játékunkon tudunk javítani, az első találkozót figyelve még többet is ki tudunk ebből hozni. Nem szabad lebecsülni a Dortmundot, hiszen magas szintű, válogatott játékosai vannak, és igaz, hogy hazai pályán szereplünk, de a németekben is van még tartalék. Az elmúlt időszakban nekünk is voltak nehézségeink a sérülések miatt, viszont, hála istennek, meg tudtuk oldani őket, illetve kiemelném Szeibert Annát is, aki nagyszerűen és bátran szállt be a múlt heti mérkőzésbe, hozzá tudott tenni a csapat játékához.”

Hársfalvi szerint ők az esélyesek, hazai pályán főleg erősek, azt várja, hogy magabiztosan zárják le a párharcot, de a hatgólos előny birtokában sem vehetik félvállról a szombati csatát.

„Itthon mindig extra löketet kapunk, minden egyes mérkőzésen nyerni szeretnénk. Bizonyos szempontból természetesen megnyugtató ekkora különbséggel nekimenni a visszavágónak, főleg hazai pályán. Az a cél, hogy megtartsuk ezt az előnyt a lehető legjobb játékkal és a lehető legkomolyabban véve a visszavágót.”

A ferencvárosiak kapusa, Böde-Bíró Blanka az újabb összecsapás előtt arról beszélt, örült, hogy győzelemmel tértek haza Németországból, és egyértelmű, hogy itthon is újabb sikert szeretnének elérni. Szurkolóik támogatásával még erősebbek, ezért reméli, hogy meglesz a győzelem, hiszen a negyeddöntőbe jutás a céljuk, amelyhez még egy lépést meg kell tenniük.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Szombat

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 31–25

18.00: Gloria Bistrita–Ikast (Tv: Sport2)

Az első mérkőzésen: 35–34

Vasárnap

14.00: Team Esbjerg (dán)–RK Podravka Koprivnica (horvát) (Tv: Sport2)

Az első mérkőzésen: 37–26

16.00: Odense HB (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 37–32

NEGYEDDÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉSEK

2026. április 18–19.

Borussia Dortmund (német)/FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Metz (francia)

DVSC SCHAEFFLER/Odense (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC

Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)

Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)

VISSZAVÁGÓK

2026. április 25–26.

Metz (francia)–Borussia Dortmund (német)/FTC-RAIL CARGO HUNGARIA

GYŐRI AUDI ETO KC–DVSC SCHAEFFLER/Odense (dán)

Brest (francia)–Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)

CSM Bucuresti (román)–Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)

NÉGYES DÖNTŐ (Budapest, MVM Dome): június 6–7.