Szuzana Lazovics: Hiszek benne, hogy a csapat képes kilépni a nemzetközi porondra

"A szezon elején az volt a cél, a feladatunk, hogy jól teljesítsünk, és minden mérkőzésen a maximumot nyújtsuk – mondta Szuzana Lazovics a klub sajtótájékoztatója után. – De ahogy elkezdtünk jól játszani, megjött az étvágyunk is, és persze, szeretnénk Európában játszani. De nekem már korábban, évekkel ezelőtt, vagy amikor idejöttem az Albához, akkor is ez volt a célom. De türelmesnek kell lennünk, hiszen más csapatoknak is ez évekbe telt. De biztos vagyok benne és hiszem, hogy ez a csapat képes erre, a legnagyobb hiba lenne ebben nem hinni. Az a feladat, hogy meccsről meccsre egyre jobban és jobban játsszunk, hogy egyre jobban és jobban visszatérjünk a csapathoz, amely mentálisan erősebb volt. Minden helyzetben, minden pillanatban a pályán a maximumot kell nyújtani! És ha ez így lesz, biztos vagyok benne, hogy az eredmények is jönnek majd.”