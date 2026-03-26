Nemzeti Sportrádió

Szuzana Lazovics: Hiszek benne, hogy a csapat képes kilépni a nemzetközi porondra

2026.03.26. 14:54
null
kezilabda Alba Fehérvár KC női kézilabda Szuzana Lazovics
Az Alba Fehérvár KC történelmében meg sosem fordult elő korábban, hogy valamennyi játékosával szerződést hosszabbítson, egészen mostanáig. A döntést a csapat vezetőedzője hozta meg, Szuzana Lazovics bízik a játékosaiban és abban is, hogy az Alba jövőre hosszú idő után először ismét európai kupameccset játszhat.

"A szezon elején az volt a cél, a feladatunk, hogy jól teljesítsünk, és minden mérkőzésen a maximumot nyújtsuk mondta Szuzana Lazovics a klub sajtótájékoztatója után.  De ahogy elkezdtünk jól játszani, megjött az étvágyunk is, és persze, szeretnénk Európában játszani. De nekem már korábban, évekkel ezelőtt, vagy amikor idejöttem az Albához, akkor is ez volt a célom. De türelmesnek kell lennünk, hiszen más csapatoknak is ez évekbe telt. De biztos vagyok benne és hiszem, hogy ez a csapat képes erre, a legnagyobb hiba lenne ebben nem hinni. Az a feladat, hogy meccsről meccsre egyre jobban és jobban játsszunk, hogy egyre jobban és jobban visszatérjünk a csapathoz, amely mentálisan erősebb volt. Minden helyzetben, minden pillanatban a pályán a maximumot kell nyújtani! És ha ez így lesz, biztos vagyok benne, hogy az eredmények is jönnek majd.”

Kézilabda
2026.03.24. 14:08

Nyolcan hosszabbítottak, csaknem változatlan kerettel vág neki a következő idénynek az Alba Fehérvár

A kölcsönben szereplő Papp Dorka maradására is jó esély van, egyedül Nikolina Markovics tér vissza a Buducsnoszthoz.

 

