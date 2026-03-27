Szigetszentmiklóson is simán nyert a címvédő Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

2026.03.27. 19:37
A bakonyiak újabb könnyed győzelmet arattak a bajnokságban (Fotó: Szabó Miklós, archív)
A férfi kézilabda NB I 20. fordulójának pénteki mérkőzésén a címvédő Veszprém idegenben 33–22-re győzött a Szigetszentmiklós ellen, és továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a tabellát a Szeged előtt.

A címvédő Veszprém a 3. percben még hátrányban volt a Szigetszentmiklós otthonában, de aztán hamar érvényesült a papírforma: a bakonyiak kiegyenlítettek, majd a félidőhöz közeledve folyamatosan növelték előnyüket az eredményjelzőn. Ezzel együtt a hazaiak jól tartották magukat, harminc percnyi játék után csak 13–10-re vezetett Xavi Pascual együttese.

A második félidőben is tartotta magát egy ideig a Szigetszentmiklós, a Veszprém még a 41. percben is csak háromgólos előnyben volt, onnantól kezdve viszont kinyílt az olló, és meglépett ellenfelétől a címvédő.

Az utolsó tíz perc már nyolcgólos veszprémi vezetésről kezdődött, és az 53. percben először a meccsen tíz gól volt a csapatok közötti különbség. A végén erre még egy gól pluszt rátett a Veszprém, amely így 33–22-es győzelemmel hagyta el Szigetszentmiklóst, és huszadik meccséből a huszadikát nyerte meg a bajnokságban.

A Veszprémnél Ivan Martinovic nyolc gólt szerzett, Nedim Remili pedig hatig jutott, míg Rodrigo Corrales 18 lövésből nyolcat megfogott.

KÉZILABDA 
FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ
Szigetszentmiklósi KSK–One Veszprém HC 22–33 (10–13)
PLER-Budapest–CYEB-Budakalász 32–33 (18–15)
FTC-Green Collect–Csurgói KK 26–26 (14–16)
HE-DO B.Braun Gyöngyös–ETO University HT 28–26 (18–14)
Jegyzőkönyvek hamarosan!

1. Veszprém2020794–541+253 40 
2. Szeged191612669–523+146 33 
3. Tatabánya20155626–571+55 30 
4. FTC201226661–614+47 26 
5. Balatonfüred19919506–542–36 19 
6. Csurgó20749556–545+11 18 
7. Győr19829558–562–4 18 
8. NEKA19739515–549–34 17 
9. PLER207211533–584–51 16 
10. Szigetszentmiklós206113510–591–81 13 
11. Gyöngyös19613502–569–67 12 
12. Komló204313530–596–66 11 
13. Budai Farkasok-Rév193511493–561–68 11 
14. Budakalász204214547–652–105 10 
az állás

 

